Prefeitura de São Paulo anuncia faixa azul só para motocicletas no Minhocão

A cidade de São Paulo deve ganhar mais 45,7 km de faixa azul para motocicletas até julho. Entre as oito vias que vão receber a sinalização estão o Elevado João Goulart, o Minhocão, no centro, e a avenida Salim Farah Maluf, na zona leste.

Com os novos trechos, a cidade chegará a 168,7 km com a sinalização, com meta de chegar ao fim do ano com 200 km da faixa azul em operação. A iniciativa começou a funcionar em janeiro de 2022, na avenida 23 de Maio.

O anúncio da ampliação foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na manhã desta terça-feira (4). Ainda em junho, serão mais 22,8 km sinalizados, distribuídos por quatro vias.

No centro, a faixa será instalada em um trecho de 5,5 km do Minhocão, nos dois sentidos, entre o Largo Padre Péricles e a Praça Roosevelt.

Na zona leste, a sinalização será instalada em um trecho de 5,9 km da pista expressa da avenida Aricanduva, entre a rua Júlio Colaço e a avenida Itaquera, e em 9,7 km da avenida Salim Farah Maluf, entre as ruas Rhone e Ulisses Cruz. Completa a lista do mês um trecho de 1,74 km na avenida do Cursino, na zona sul, entre as ruas Dom Villares e Marcos Fernandes.

Em todos os casos a sinalização será feita nos dois sentidos.

Já em julho, a faixa azul será instalada em trechos da avenida Governador Carvalho Pinto, com 5,7 km (Tiquatira I), entre a rua Dr. Renato Maia e a avenida São Miguel, em dois sentidos, da avenida Calim Eid e Dom Hélder Câmara, com 9,6 km (Tiquatira 2), entre a avenida São Miguel e a rua Catende.

Ainda, haverá um trecho sinalizado na rua Vergueiro, com 700 metros, entre a avenida Lins de Vasconcelos e a rua Dr. Barros Cruz, e outro na avenida Inajar de Souza, com 6,92 km, entre a avenida Nossa Senhora do Ó e a rua Edmundo Krug, ambos sentidos.

Com as entregas, a cidade deverá ter 168,66 km de faixa azul no fim de julho. No primeiro trimestre, em meio ao aumento de mortes de motociclistas na cidade de São Paulo, três óbitos aconteceram em áreas de faixa azul. Foram dois na avenida Bandeirantes e um na avenida 23 de maio, ambas na zona sul da capital.