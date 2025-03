Prefeitura de São Caetano vistoria transporte escolar e fiscaliza na porta da escola

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), está fiscalizando as 151 vans escolares certificadas para levar e trazer os alunos das escolas municipais. Esses veículos passaram por vistoria técnica da secretaria em fevereiro, antes do início das aulas, e seguirão monitorados para garantir o deslocamento dos estudantes.

“Esse é um pedido do prefeito Tite Campanella, que nossos agentes de rua realizem de forma permanente a fiscalização do transporte escolar. Em fevereiro foi realizada a vistoria de 34 itens de segurança para que as vans recebessem o alvará de transporte. Agora, no entanto, é importante a fiscalização dessas vans para que a comunidade escolar tenha tranquilidade no decorrer do ano letivo”, ressaltou o secretário da Semob, Marcelo Ferreira de Souza.

Condutor de transporte escolar há mais de 6 anos, Rogério Martins dos Anjos, 53 anos e morador do Bairro Santo Antônio, aprovou a fiscalização por parte da Semob. “É muito importante, porque carregamos o bem maior dos pais, que são seus filhos, independentemente de faixa etária, são sempre nossas crianças. Além disso, nosso dia a dia é tão corrido que, às vezes, podemos esquecer de algum item e, no caso do transporte escolar, todos os itens são importantíssimos. Essa orientação por parte dos agentes da Semob se torna essencial para nós, condutores”, disse Tio Rogério.

As vistorias das vans escolares acontecerão periodicamente, ao longo do ano, com o intuito de verificar o perfeito funcionamento de itens de segurança: toda a parte elétrica, como farois, lanternas e bateria, entre outros; pneus; cinto de segurança, extintores, macaco hidráulico automotivo; estofamento, para-brisa e limitadores de vidro.