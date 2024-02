Prefeitura de São Caetano realiza 3.943 ações durante o Governo em Movimento

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou o 1º Governo em Movimento de 2024 nos bairros Barcelona e Prosperidade, entre os dias 19 e 24 de fevereiro, quando os serviços prestados pela Administração foram levados até as residências, ouvindo demandas, sugestões e reclamações dos moradores.

Foram realizadas 3.943 ações, sendo 2.720 referentes à captação de demandas da população, com voluntários visitando os moradores de porta em porta, 486 da Saúde, além de 32 vacinas em adultos e crianças. Já os atendimentos de Saúde e Bem-Estar Animal, com vacinação antirrábica, castração de cães e gatos e emissão do RG Animal, também foram destaque desta edição, realizados na Ubasa (Unidade Básica de Saúde Animal). Foram 511 vacinas, 25 cadastros de castração e 169 RGA (Registro Geral Animal).

“Nossa gestão sempre busca excelência e integração dos serviços junto aos moradores. E o Governo em Movimento é uma ferramenta das mais importantes na aproximação com a população, ouvindo as necessidades dos munícipes. Assim, obtemos ações mais assertivas”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Na Saúde, foram realizados atendimentos em Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, Oftalmologia, Odontologia, Ortopedia, Dermatologia, Reumatologia e Cardiologia.

Na zeladoria urbana, foram realizadas pintura de guias, calçadas, bancos e praças; reforço da sinalização de trânsito; e novo paisagismo, com implantação de flores específicas e gramíneas, além de limpeza.

CIDADÃO DA HISTÓRIA

O Cidadão da História é um projeto da Fundação Pró-Memória. Nesta edição foram homenageados 15 moradores ilustres e cinco empresas, que muito fizeram e ainda fazem pelo bairro.

Aos 80 anos, a senhora Elisabete Martins Riguetto Soto estava radiante por ser homenageada e entrar definitivamente na história de São Caetano. “É uma felicidade imensa entrar para a história da cidade em que nasci, cresci, estudei, me casei e criei meus filhos. Estou muito emocionada com a homenagem”, disse dona Elisabete.

HOMENAGEADOS:

Ana Fazioli Pereira e Benedito Angelo Pereira

Celina Fiorotti

Doralice Dantas de Oliveira

Elisabete Martins Riguetto Soto

Feliciano Ignacio Ribeiro

Flávio Baggio

Hermínia Rodrigues Belluço

Luiz Rubens Gertrudes

Márcia Fernandes Natali

Maria Aparecida Sanches

Maria Pulquéria dos Santos

Osmar Ferreira

Roberto Scartozzoni

Terezinha Lucilia Alves

EMPRESAS

Easy Drinks

AFEG Metalúrgica

Dom Sabatini

PET Feliz São Caetano

Nina Acessórios