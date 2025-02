São Caetano promove ação especial no Dia Internacional da Doação de Livros

Em uma ação da Prefeitura de São Caetano do Sul para incentivar a leitura, o Sistema Municipal de Bibliotecas, vinculado à Secretaria de Educação, promove nesta sexta-feira (14/2) uma atividade para celebrar o Dia Internacional da Doação de Livros.

As bibliotecas municipais Paul Harris (Avenida Goiás, 950, Bairro Santa Paula) e Esther Mesquita (Avenida Boa Vista, 150, Bairro Boa Vista) vão receber exemplares de livros. Os materiais, depois, farão parte do acervo, que fica à disposição da população.

“A doação de livros é um ato solidário, que auxilia no acesso à leitura informativa e de lazer, promovendo democraticamente o conhecimento, fortalecendo a comunidade que as bibliotecas públicas atendem”, disse a bibliotecária Ana Maria Guimarães Rocha, coordenadora do sistema de bibliotecas municipais de São Caetano do Sul e Presidente da Academia Popular de Letras.

O Dia Internacional da Doação de Livros, conhecido como International Book Giving Day, nasceu no Reino Unido em 2012 com o objetivo de ampliar o acesso aos livros e estimular o hábito da leitura.

Tanto a Biblioteca Paul Harris quanto a Biblioteca Esther Mesquita funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.