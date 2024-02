Prefeitura de São Caetano lança Programa Alerta São Caetano contra eventos climáticos extremos

A Prefeitura de São Caetano do Sul lançou nesta quinta-feira (1/2) o Programa Alerta São Caetano, comitê de resiliência e eventos climáticos extremos, que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção, resposta, assistência e reabilitação de áreas atingidas por ocorrências de emergências e desastres relacionados a eventos naturais.

O plano de ação da equipe multisetorial inclui as ações de socorro, de ajuda humanitária, e de reabilitação de cenários afetados, a fim de reduzir os danos e prejuízos provocados, além do rápido restabelecimento da normalidade. Em caso de emergência, o morador deve ligar para o número 0800 7000 156.

Na ocasião, foram apresentados os procedimentos de monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e a classificação dos cenários de riscos e alertas. “O Alerta São Caetano é um plano multisetorial e efetivo, que detalha todas as ações que devem ser tomadas por cada setor da Prefeitura em casos de eventos climáticos extremos. É resultado de meses de trabalho, fruto de muito rigor técnico”, destacou o prefeito José Auricchio Júnior.

O chefe do Executivo ilustrou o aumento de tempestades, chuvas fortes e ventanias no País. “Temos de ressaltar que 2023 foi o ano mais quente da história do Planeta, e este fato acarretou em grandes tragédias climáticas pelo mundo afora. Muitas tempestades, alguns ciclones pelo Sul do País e em regiões de grande adensamento urbano, como é o caso da Grande São Paulo e do Grande ABC, no qual São Caetano está incluída.”

O comitê terá reuniões periódicas. O CGE fará a redistribuição de informações para o grupo de representantes de todas as secretarias envolvidas. “A criação deste comitê oficializa todo o cuidado que o prefeito Auricchio tem com a população, na tentativa de mitigar os efeitos devastadores que uma tempestade ou uma ventania pode ocasionar na vida dos moradores. Estamos muito atentos a toda e qualquer movimentação de eventos climáticos extremos na cidade”, finalizou o coordenador da Defesa Civil de São Caetano.

Também participaram do encontro gestores das secretarias de Governo, Fazenda, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Serviços Urbanos, Segurança, Mobilidade Urbana, Esporte, Lazer e Juventude, Obras e Habitação, Assistência e Inclusão Social, Gestão e Governo Digital e de Assuntos Jurídicos, além da Subsecretaria de Comunicação, do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), da DTI (Divisão de Tecnologia da Informação) e da Defesa Civil.

OBRAS ESTRUTURANTES

A Prefeitura tem viabilizado projetos de obras estruturantes para o combate às enchentes, como o ReFundação, que incluem intervenções em micro e macrodrenagem, em até 13 km, com a reforma e ampliação de todas as galerias para aumentar a vazão das águas pluviais, além de um piscinão.