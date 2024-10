Prefeitura de São Caetano inaugura o Parque Municipal Maurílio Teixeira Martins 

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou nesta quinta-feira (24/10) o Parque Municipal Maurílio Teixeira Martins, no Bairro Mauá. Este é o décimo parque da cidade, proporcionando um espaço de lazer completo para toda a família. O parque conta com uma meia quadra de basquete 3×3, aparelhos de longevidade, playground, espaço pet e sanitários.

“É uma grande alegria celebrar a conclusão de um compromisso antigo. Este anel viário, juntamente com a duplicação da Estrada das Lágrimas, a nova rotatória e a Rua Altevir Vargas Anhê, representa um marco importante para conectar os bairros Mauá e Nova Gerty”, afirmou o prefeito Auricchio. “O parque ficou muito agradável. Ganha a cidade, ganha o Bairro Mauá e ganha fundamentalmente todo esse entorno.”

O parque homenageia Maurílio Teixeira Martins, figura que contribuiu imensamente para São Caetano, desde que mudou-se para a cidade, na década de 1960. Foi comerciante por 52 anos, vereador por quatro mandatos consecutivos, de 1983 a 2000, e presidiu o Legislativo por duas vezes. Com uma trajetória pautada na honestidade e no respeito à população de São Caetano, ele foi o idealizador do CISE, Moacyr Rodrigues, no Bairro Santa Paula, e da homenagem aos nordestinos com a estátua do Padre Cícero, no Bairro Nova Gerty.

Em 2009 foi condecorado com a Medalha Di Thiene, reconhecimento aos serviços de relevância prestados à sociedade, marcando de maneira definitiva a sua participação na história da cidade. Já em 2014 recebeu o título de Cidadão Sulsancaetanense.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de vereadores, do deputado estadual Thiago Auricchio, do secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcelo Ferreira, e representantes das famílias homenageadas. Cinthia Martins recebeu a placa de homenagem a Maurílio Teixeira, enquanto Luís Sérgio Anhê Sobrinho recebeu a placa em homenagem a Altevir Vargas Anhê.

O prefeito eleito Tite Campanella destacou durante a cerimônia: “Bendita cidade que tem história para contar e pessoas para homenagear. O Maurílio e o Anhê são parte da nossa história. A história deles não se encerra com a morte; eles permanecem no nosso coração, imortalizados na rua e no parque.”

Além do parque, o bairro está recebendo o Novo CEEC (Complexo Educacional, Esportivo e Cultural), com previsão de entrega ainda neste semestre, reforçando o compromisso da Prefeitura com a educação e o esporte.

RUA ALTEVIR VARGAS ANHÊ

Localizado em um terreno de propriedade da Prefeitura que anteriormente estava sob concessão, o parque está situado na recém-criada Rua Altevir Vargas Anhê. Esta via conecta a Rua da Paz à Rua Tamandaré e homenageia Altevir Vargas Anhê, que presidiu o Tênis Clube, trabalhou na TV São Caetano, fundou a AD São Caetano e foi técnico e diretor de futebol no Saad São Caetano. Além disso, ele treinou atletas para os Jogos Regionais e, por suas significativas contribuições ao esporte, recebeu a honraria da Medalha Di Thiene.

“Dando seus nomes ao parque e à rua, buscamos eternizar suas contribuições e garantir que futuras gerações conheçam e respeitem o impacto positivo que tiveram em nossa comunidade. São homenagens mais do que merecidas a duas pessoas que deixaram uma marca indelével em São Caetano do Sul, sempre trabalhando pelo bem coletivo e pela melhoria de nossa cidade. Agradeço às famílias por nos permitirem honrar seus legados desta maneira,” finalizou Auricchio.