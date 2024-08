Prefeitura de São Caetano inaugura o Novo Viaduto Independência

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou neste sábado (10/8), o Novo Viaduto Independência, uma das principais vias de ligação com a Capital e outros municípios do ABC. A entrega antecipada foi possível graças à rápida execução da obra, concluída três meses antes do fim do prazo contratual.

“O viaduto tinha uma condenação estrutural. Quando voltamos à Prefeitura, em 2017, fizemos um reforço, que obviamente tinha um prazo de duração. Era importante que a gente conseguisse recursos para transformar o Viaduto Independência em um novo viaduto, como fizemos com essa obra”, afirmou o prefeito, que agradeceu a todos pela paciência e compreensão durante os períodos de interdição da via.

As obras tiveram início no fim de 2022, com investimento total de R$ 53,6 milhões, sendo R$ 26 milhões referentes ao convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado, viabilizados em articulação encabeçada pelo deputado estadual Thiago Auricchio, e R$ 27,6 milhões pela Prefeitura.

O deputado, também presente na cerimônia, ressaltou ser um dia histórico para o município e agradeceu ao apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. “Agradeço ao governo do Estado pela agilidade na destinação dos recursos”, frisou Thiago.

O estado crítico do Viaduto Independência poderia comprometer a segurança dos motoristas caso as intervenções não fossem realizadas. Foram feitas remoções de tubulações de água existentes, construção de estaios, troca de todos os aparelhos de apoio, entre outras medidas de recuperação. Um trabalho complexo e minucioso, como explicou o secretário municipal de Obras e Habitação, Iliomar Darronqui. “Nunca fizemos uma obra tão interessante e difícil como essa. O prefeito teve muita coragem”, afirmou.

O Viaduto Independência foi construído em 1973 como transposição à via férrea Santos-Jundiaí. Atualmente a via recebe, em média, cerca de 16 mil veículos por dia.