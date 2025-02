Prefeitura de São Caetano fortalece Territórios Conectados, política pública de cuidado integral

Nesta terça-feira (25/2), a Prefeitura de São Caetano do Sul promoveu uma reunião com coordenadores do programa Territórios Conectados, política pública intersetorial voltada ao desenvolvimento integral do estudante da rede pública municipal, juntamente com os titulares das secretarias que compõem essa ação intersetorial. O objetivo foi fazer uma avaliação das ações realizadas até o momento.

Estiveram presentes os secretários de Educação, Fabiano Augusto João; de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata, e de Saúde, Marisa Catalão. Presente também a secretária Magali Selva Pinto, titular da Sedef (Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida), que foi convidada a integrar as ações do programa, para fortalecer e aprimorar o trabalho desenvolvido.

“Ficamos muito felizes em integrar essa força-tarefa. A natureza do trabalho da Sedef é intersetorial. Trabalhamos sempre em articulação com as várias secretarias da Prefeitura para garantir inclusão, cidadania e direitos ao munícipe com deficiência”, destacou a secretária.

INTEGRAÇÃO

Estabelecido pela Lei 6026/2022, o programa Territórios Conectados tem o objetivo de propiciar atendimento qualificado, multidisciplinar e intersetorial aos alunos da rede municipal de ensino e a seus familiares, articulando as pastas da Educação, Saúde e Assistência e Inclusão Social e, agora, Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida – que podem, ainda, acionar outras secretarias, sempre que se fizer necessário, para que a demanda seja atendida.

A articulação dessas secretarias permite a resolução mais rápida e eficiente de casos desafiadores e complexos dos territórios do município – de questões de saúde de crianças e adolescentes, até violação de direitos.

Segundo o professor Fábio Toro, coordenador do Programa Territórios Conectados pela Secretaria Municipal de Educação, ocorrem reuniões regulares nos 15 territórios do município que compõem o programa. Essas reuniões contam com a participação de agentes comunitários de Saúde, enfermeiros, profissionais de saúde da equipe E-multi, gestores escolares e técnicos de referência dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Na reunião desta terça, foi apresentado um balanço das ações realizadas até o momento. “Foram mais de 133 reuniões nos territórios e aproximadamente 277 casos monitorados pelo programa, juntamente com a equipe de coordenação, responsável pelas ações”, informou Fábio Toro.