Prefeitura de São Caetano entrega mais 600 vagas em duas novas escolas no Bairro Mauá 

Este sábado (21/12) foi mais um dia de festa para a Educação de São Caetano do Sul. O prefeito José Auricchio Júnior fez a entrega de mais duas unidades de ensino: a EMEI Carmela Galati e a EMEF Santina Lorenzini Auricchio , ambos membros do CEEC (Centro Educacional, Esportivo e Cultural) do Bairro Mauá.

Auricchio agradeceu a presença dos pais que compareceram à conferência de entrega dos prédios que abrigarão as duas unidades de ensino, criando mais 200 vagas de Educação Infantil e cerca de 400 de Ensino Fundamental. “Fiz questão de fazer essa visita de entrega das salas de aula prontas, para que os pais conheçam onde seus filhos estudarão no ano que vem e vejam como eles serão bem acolhidos.”

O prefeito explicou que o terceiro bloco do projeto desenvolvido, que compreende o teatro, a quadra poliesportiva e salas para atividades artísticas e culturais, está em fase final de acabamento. “Daqui cerca de 40 a 50 dias, o prefeito Tite Campanella poderá fazer a entrega desse complexo escolar como um todo.”

Além dos pais de alunos, também participaram da manifestação o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim, o prefeito eleito Tite Campanella, a vice-prefeita eleita Regina Maura , vereadores, secretários, e familiares das personalidades que dão seus nomes às novas escolas. Roque Galati agradeceu a homenagem em nome de sua mãe, Carmela Galati , e o deputado estadual Thiago Auricchio falou em nome da família de Santina Lorenzini Auricchio , seu bisavó. “Todo o esforço de nossos antepassados ​​valeu a pena, o resultado está aqui hoje”, definindo o deputado.

Com uma concepção de educação integral que prevê atividades pedagógicas, esportivas, culturais e artísticas no mesmo espaço, é o segundo complexo escolar entregue pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Em 2022, o prefeito Auricchio inaugurou o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Santa Maria , que adota projeto atualizado semelhante.

“É uma enorme felicidade finalizar a gestão com a entrega de uma obra como essa. A Educação sempre foi prioridade nas gestões do prefeito Auricchio e tenho certeza de que continuará sendo na gestão do prefeito Tite. Educação é uma marca de São Caetano do Sul”, declarou a secretária de Educação Minéa Fratelli.



Crédito:Eric Romero / PMSCS

Crédito:Eric Romero / PMSCS

Crédito:Eric Romero / PMSCS