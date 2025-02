São Caetano intensifica conscientização de motociclistas em nova ação

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), realizou na manhã desta quinta-feira (13/2) mais uma etapa da ação Faz seu corre sem correr. A ação, que é uma parceria com o Detran/SP (Departamento Estadual de Trânsito) e tem como objetivo intensificar a conscientização de motociclistas, contou com 14 agentes de trânsito da Semob e do Detran-SP.

“A ação tem como objetivo repassar informações e dicas de segurança para os motociclistas. Aliás, essas ações são relevantes para todos os segmentos do trânsito, até porque em muitos casos o motociclista tem automóvel e também é pedestre em algumas circunstâncias”, ressaltou o secretário da Semob, Marcelo Ferreira de Souza.

O público-alvo para a campanha são os motociclistas de 20 a 44 anos de idade, que são a maior parte das vítimas de trânsito. Nas ruas, os agentes pretendem destacar a importância de respeitar os limites de velocidade, conduzir a motocicleta de forma responsável e utilizar os equipamentos de proteção, não só os obrigatórios.

Pedro Russi Furtado, chefe de Fiscalização de Trânsito da Superintendência do Detran de São Bernardo do Campo, que abrange 11 municípios incluindo os sete do ABC, falou sobre a importância de ações como essa.

“É muito importante ter uma ação específica para esse público, porque ao abordarmos o motociclista entregamos um folheto com dicas de segurança que são específicas para ele, como não dirigir descalço ou de chinelos; uso de capacete sempre que estiver em movimento (tanto condutor quanto passageiro) e não levar crianças menores de 10 anos como passageiro, entre outras”, ressaltou Furtado.

Um dos 104 motociclistas que pararam para receber o folheto com dicas exclusivas para segurança foi o senhor Genilson Martins de Sena, 54 anos, morador de Santo André, mas que trabalha em São Caetano. “Considero este tipo de ação muito importante, porque ela é direcionada ao motociclista, seja para quem trabalha com moto ou apenas para lazer. Mas a segurança tem de ser a mesma”, finalizou Genilson.

DADOS

São Caetano, uma das 11 cidades que estão na abrangência da Superintendência do Detran/SP de São Bernardo do Campo, é a cidade do ABC que tem o menor índice de mortalidade a cada 100 mil habitantes envolvendo motocicletas. Dados de 2024 colocam a media estadual em 14,02, enquanto São Caetano tem a media de 2,4.



