Curso de Libras gratuito forma nova turma em São Caetano do Sul

Começou na última segunda-feira (3) mais uma turma do Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (Sedef), da Prefeitura de São Caetano do Sul. O curso, composto por três módulos de 40 horas, é oferecido gratuitamente a servidores municipais – concursados, contratados ou terceirizados – e munícipes a partir de 15 anos.

Ao abrir a aula inaugural, a titular da Sedef, Magali Selva Pinto, destacou a importância da iniciativa: “Quebrar as barreiras da comunicação é fundamental para a garantia de direitos da pessoa com deficiência”, destacou.

A professora Alice Stephanie Ramos informou que o curso não é profissionalizante, mas ensina as bases da comunicação em Libras. Com turmas pequenas de 35 alunos, é possível um atendimento mais individualizado, o que melhora o aprendizado.

Se depender do interesse da nova turma, o sucesso do curso está garantido. Entre os alunos, que se inscreveram com diferentes objetivos, a expectativa era grande.

A artesã Fabiana Costa Almeida, do Bairro Olímpico, quer levar o conhecimento para sua igreja: “Na igreja, ainda não tem ninguém que saiba Libras. Com esse curso, eu vou poder ajudar outras pessoas”. As irmãs Ester e Raquel Sansão, do Jardim São Caetano, buscam capacitação profissional: “Já trabalhei como acompanhante de uma pessoa com deficiência. Saber Libras pode trazer novas oportunidades de emprego”, ressalta Ester. Já a dentista Cristiane Maria Gutierrez, do Bairro Santa Paula, quer melhorar sua comunicação: “Uma vez fiz uma viagem e conheci pessoas surdas. Tive dificuldade de me comunicar com elas e me senti mal”.

A experiência de Juliana Camargo, paciente do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), mostra a importância da inclusão. Juliana é surda e faz leitura labial, mas tem dificuldade com a fala. “Encontrei uma enfermeira no CAISM que sabe Libras e ela me ajudou muito. Agora, consigo me comunicar muito melhor”, conta Juliana.