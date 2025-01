Prefeitura de São Caetano convoca candidatos aprovados em concurso público

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seplan (Secretaria Municipal de Planejamento), divulgou no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (6/1) mais uma convocação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital 01/2023.

Na próxima quinta-feira, 9 de janeiro, às 9h, os 263 convocados devem comparecer ao auditório do Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação), situado à Rua Tapajós, 300, Bairro Barcelona, para apresentação dos documentos requeridos pelo edital.

É a 10ª convocação desse concurso aberto em agosto de 2023 para o preenchimento de 578 vagas de nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Os aprovados estão sendo contratados, sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em diversos setores da administração pública, especialmente para as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

Nesta convocação, a quase totalidade dos cargos convocados é para a área da Educação: foram chamados auxiliares de Primeira Infância, inspetores, merendeiras e professores para diversas disciplinas.

Do total de vagas preenchidas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% são reservadas a pessoas negras. Confira a lista dos candidatos convocados no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira, no link aqui.