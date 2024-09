São Caetano celebra 7 de Setembro com parada cívico-militar na Avenida Goiás

Fortalecendo a tradição, as famílias de São Caetano do Sul se reuniram mais uma vez para celebrar o Dia da Independência do Brasil com o desfile cívico-militar, neste ano, realizado na Avenida Goiás, entre as ruas Manoel Coelho e Amazonas.

“Mais de 20 mil pessoas participaram do desfile de 7 de Setembro neste ano, em um ambiente familiar e festivo. Há mais de 20 anos, o morador de São Caetano tem participado dessa celebração cívica sempre com muito comprometimento e alegria”, avaliou o prefeito José Auricchio Junior, que acompanhou o desfile da tribuna de honra montada em frente à Câmara Municipal.

“Participo todos os anos, desde que entrei no Grupo Escoteiro, em 1988. Acho importante manter essa tradição e ensinar aos mais jovens a importância da data e do respeito com o País e seus valores. Essa é, também, uma oportunidade de nos confraternizarmos com outros escoteiros”, disse Andrea Leal, chefe de tropa do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis.

O clima era realmente de festa. A pequena Eduarda Cardoso, de 8 anos, já estava de olhos postos na avenida muito antes das 9h, quando iniciou o desfile com a apresentação da bandeira do Brasil e o cântico do Hino Nacional. “É um momento que fica na memória da gente. Eu participei na minha infância e quis trazer minha filha hoje para conhecer. É educação, é a nossa história! No ano que vem, ela vai participar pela escola, a EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza”, disse a mãe de Eduarda, Daiane Cardoso.

O primeiro grupo de estudantes a desfilar foi o da Educação Infantil, crianças de 5 e 6 anos estreando na tradição, sob a supervisão cuidadosa das professoras e os olhares orgulhosos dos familiares. “Desde pequena a Giovana gosta de assistir aos desfiles. Agora ela já pôde participar”, disse o pai, Bruno Lima. A pequena estava encantada: “O que eu mais adorei foram os cachorros (da Guarda Municipal) ”.

Participaram do desfile deste ano 36 instituições, entre elas Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Patrulheiros Mirins, Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), Grupos de Escoteiros, entidades militares e unidades escolares da rede municipal de ensino, com a participação de bandas marciais.