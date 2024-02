Prefeitura de São Caetano capacita trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social

A Prefeitura de São Caetano do Sul iniciou nesta quarta-feira (28/2) o Programa de Capacitação Permanente para os Trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). O primeiro de uma série de dez encontros previstos nesta etapa abordou o tema Seguridade Social – Histórico e Características / O lugar da Assistência Social, e reuniu cerca de 40 profissionais no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns, no Bairro Barcelona.

Os encontros serão realizados a cada 15 dias, sempre no Cecape, contemplando assistentes sociais, educadores sociais e psicólogos, entre outros profissionais do SUAS. Família, Proteção Social, Identificação de Vulnerabilidades, Trabalho em Rede e Proteção à Infância são alguns dos temas que serão abordados nas próximas semanas, totalizando 40h de capacitação.

“Dessa forma, além de capacitar os nossos profissionais para prestarem serviços cada vez mais qualificados à população, cumprimos mais uma etapa do Plano de Governo do prefeito Auricchio”, ressalta o secretário municipal de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata.