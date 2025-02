Prefeitura de São Caetano atende demanda do comércio, e Rua Amazonas volta a ter estacionamento rotativo

Atendendo a pedidos de comerciantes e consumidores do Centro, a Prefeitura de São Caetano do Sul decidiu retomar o estacionamento rotativo no trecho de 550 metros da Rua Amazonas, que vai da Avenida Goiás até a Rua Serafim Constantino (Terminal Rodoviário Nicolau Delic).

“A Rua Amazonas é um dos principais corredores comerciais de São Caetano. A obra da ciclofaixa que foi realizada aqui na avenida provocou uma desaceleração na atividade comercial daqui, tendo muitos salões comerciais e lojas vazias, o que afastou a atividade comercial da rua. Avaliamos e estamos aqui para retirar essa ciclofaixa daqui e levá-la para outra rua, com objetivo de ressuscitar a Rua Amazonas, liberando novamente o fluxo de veículos e estacionamento no local”, ressaltou o prefeito Tite Campanella.

A Seohab (Secretaria de Obras e Habitação) realizou nesta sexta-feira (21/2) a fresagem do trecho, antes pintado de vermelho para identificar a ciclofaixa, e o recapeamento asfáltico. “Tudo está dentro do nosso cronograma”, explicou o secretário da Seohab, Renato Rocha Ferreira.

Estacionamento rotativo

Assim que o recapeamento asfáltico for finalizado, serão necessários dois dias para a secagem total do asfalto e início das sinalizações horizontal (chão) e vertical (placas) pela Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).

“Só podemos dar início ao processo de sinalização horizontal da via quando o asfalto estiver completamente seco e, se não chover nos próximos dias, acredito que na terça-feira (25/2) nossos agentes já estarão realizando o trabalho na Rua Amazonas. Mas é importante avisar que assim que estiver pronto o recapeamento asfáltico, os veículos poderão efetivamente estacionar, começando a valer o estacionamento rotativo apenas após o fim da sinalização”, complementou o secretário da Semob, Marcelo Ferreira.