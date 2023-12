Prefeitura de São Bernardo recebe prêmio nacional por Conjunto Habitacional Silvina Audi

Pelo quarto ano consecutivo, a Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Bernardo está entre as vencedoras do Prêmio Selo de Mérito, iniciativa da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação e do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O projeto contemplado na edição de 2023 foi o Conjunto Habitacional Silvina Audi, destaque nacional na categoria Conjuntos Habitacionais, e que beneficia famílias oriundas de assentamentos precários da região do Jardim Silvina.

O evento de premiação foi realizado nesta sexta-feira (1º/12), dentro do Fórum Nacional da Habitação, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto recebeu o troféu das mãos da vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães.

O projeto vencedor integra o Programa de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários e de Produção Habitacional do Jardim Silvina Audi, composto por três etapas, nas quais estão inclusas urbanização com ações de trabalho social e de regularização fundiária e a construção de unidades habitacionais e comerciais. O Conjunto Habitacional Silvina Audi é composto por 196 unidades habitacionais e possui área de 14,2 mil metros quadrados, sendo dividido em duas torres dotadas de elevadores. A área coletiva conta com salão de uso comunitário, área de administração, quadra poliesportiva e playground.

O prefeito Orlando Morando observa que as obras de urbanização integrada do Jardim Silvina Audi trouxeram melhorias substanciais para a região. “Realizamos desde obras de contenção, infraestrutura, construção de moradias e de centro comercial, regularização fundiária, até a implantação de um sistema viário, melhorando as condições de acessibilidade da população que vive no entorno. Em relação ao Conjunto Habitacional Silvina Audi, em específico, temos um projeto moderno, sustentável e acessível, oferecendo aos moradores todo o conforto e segurança que precisam”, diz.

Secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto observa que entre os destaques do projeto estão a instalação de elevadores, sistema de iluminação por energia fotovoltaica e sistema de água de reuso. “A verticalização com a utilização de elevadores foi a solução adotada para esse empreendimento de habitação de interesse social, tanto do ponto de vista da acessibilidade quanto considerando o adensamento da região. Além disso, utilizamos medidas complementares visando a eficiência energética e a sustentabilidade do projeto”, ressalta.

PRÊMIOS ANTERIORES – Essa é a quarta vez consecutiva que ações da Secretaria de Habitação de São Bernardo são vencedoras do prêmio Selo de Mérito. Em 2020, a Prefeitura foi condecorada pela parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia pelas melhorias ambientais e de habitabilidade executadas no núcleo D.E.R. Um ano depois, os benefícios do Programa A Casa é Minha, maior projeto de regularização fundiária da história de São Bernardo, foram reconhecidos com o trabalho Regularização Fundiária em Área de Proteção da Região Metropolitana de São Paulo (APMR-Billings). Já no ano passado, o Projeto Alvarenguinha, ação conveniada da Prefeitura de São Bernardo com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), às margens da Represa Billings, foi um dos vencedores.

RECONHECIMENTO – O Selo de Mérito tem o objetivo de estimular e divulgar projetos relevantes desenvolvidos no âmbito da habitação de interesse social e do enfrentamento aos problemas de irregularidade e risco, além da busca de alternativas inovadoras e sustentáveis que contribuam para a melhoria da qualidade do ambiente construído. O concurso premia projetos enquadrados nas seguintes categorias: Aperfeiçoamento da Gestão Habitacional; Assistência Técnica; Banco de Terras; Conjuntos Habitacionais; Concurso Público de Arquitetura; Grandes Operações Urbanas; Grupos Sociais Específicos; Inovação Tecnológica; Locação Social; Melhorias Habitacionais; Parceria Público Privada; Recuperação Ambiental e Urbana; Retrofit no Centro Urbano; Regularização Fundiária; Trabalho Social; e Urbanização de Favelas.