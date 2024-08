Prefeitura de São Bernardo recebe inscrições de novos estudantes a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de São Bernardo realiza a inscrição de novos estudantes para o ano letivo de 2025 a partir desta segunda-feira (2/9). Os pais ou responsáveis legais pelas crianças que ingressarão nas escolas da cidade devem procurar a unidade de ensino mais próxima de sua residência e que atenda a faixa etária da criança/estudante até o dia 25 de setembro para manifestar interesse em uma vaga em creche, pré-escola e primeira etapa do Ensino Fundamental.

A Resolução de Matrículas é o documento que rege o processo de matrículas para 2025 e abrange as inscrições de novos estudantes para o ano seguinte na Educação Básica (Educação Infantil e Fundamental I) municipal, bem como de rematrículas, transporte escolar e transferências. O calendário, planejado anualmente pela Secretaria da Educação, garante a organização da rede municipal e o atendimento integral das crianças.

DOCUMENTAÇÃO – Para efetivação da inscrição dos novos estudantes, os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG do estudante (original e cópia); documento de identificação do pai e/ou responsável legal (original e cópia); comprovante de residência (original) em São Bernardo; declaração de escolaridade e/ou histórico escolar (original); além de laudo médico com o diagnóstico ou hipótese diagnóstica que comprovem a condição de criança com deficiência e/ou transtorno global de desenvolvimento/transtorno do espectro autista, e comprovantes de trabalho e de renda dos pais ou responsáveis.

DEMAIS ETAPAS – Após o período de manifestação de interesse por vaga na rede municipal, o cronograma de ações da rede municipal para o próximo ano inclui, ainda, o período de efetivação das matrículas – entre 4 e 14 de novembro, mediante comparecimento dos pais ou responsáveis legais às unidades de ensino e apresentação dos documentos solicitados. Já as solicitações de transferência dos estudantes matriculados na rede municipal ou em creches parceiras para 2025 poderão ser realizadas a partir de 25 de novembro em unidade escolar mais próxima da sua residência e que atenda a faixa etária da criança.

A rede municipal conta atualmente com aproximadamente 80 mil estudantes matriculados e dispõe de 220 unidades escolares, sendo 175 EMEBs e 45 creches parceiras. A lista com os endereços de todas as escolas pode ser consultada no portal https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/localizacao/mapa-rede.html.