Prefeitura de São Bernardo promove o Cultura com Você no Parque Salvador Arena

O Parque Salvador Arena (Av. Caminho do Mar, 2980 – Rudge Ramos), será palco de uma série de atrações culturais neste fim de semana (9 e 10/12). O evento, denominado ‘Cultura com Você’ concentrará irá ofertar uma ampla programação musical, oficinas culturais, roda de capoeira, e demais atrações. A entrada é gratuita.

O evento é encabeçado pela Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo e tem o objetivo de apresentar ao público a diversidade cultural de artistas da cidade. “Teremos apresentações dos alunos do Centro Livre de Música, de hip-hop, reggae e de capoeira. Aliás, a capoeira é reconhecida desde 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, reconhecida pela UNESCO. É uma grande oportunidade da nossa população apreciar essa expressão cultural afro-brasileira”, declarou o secretario da pasta, Fran Silva.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SÁBADO (09/12)

11h – DJ Scot (Black Music / Hip Hop)

13h – DJ Magrão (Hip Hop)

17h – Aka White (Slam/Hip Hop)

DOMINGO (10/12)

10h – Encerramento das oficinas do CLM

13h – Apresentação e Roda de Capoeira Escola Guiné Bissau (Mestro Índio)

15h- Ordem Própria (Hip Hop)

17h- Banda Guerreiros de Judá (Reggae)

SOBRE O CENTRO LIVRE DE MÚSICA – Programa municipal de cursos gratuitos, o CLM promove no domingo (10/12), a partir da 10h, a sua apresentação de final de ano das turmas da edição 2023. A Orquestra Sinfônica do CLM abre a manhã seguido pela apresentação da Camarata de Cordas, Coral Jovem, Coral 45+, Coral Infantil, Coral CLM e Coral Municipal.

As inscrições para 2024 do CLM começam na próxima segunda-feira (11/12) por meio de preenchimento do formulário no site da administração: https://forms.gle/Z5iMDsnvYxHedjFb9.

A inscrição pode ser feita até o dia 7 de janeiro de 2024, de modo on-line, porém, se o candidato tiver algum problema no processo, pode comparecer no equipamento musical que está localizado no Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrette, 44, Vila Gonçalves), de segunda a sexta, das 9h às 21h. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 4123-7891.

Entre os cursos musicais ofertados, destaque para violão, viola caipira, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, teclado, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone (soprano, alto, tenor e barítono), trompete, trombone, tuba, percussão, acordeon, musicalização infantil, canto coral (adulto, 45+, infantil e jovem) e teoria musical. As aulas são realizadas em grupo e de forma presencial, em módulos com duração de um ano cada.