Prefeitura de São Bernardo promove ‘Dia D’ da Saúde da Mulher

Em referência ao Dia Internacional da Mulher e à Campanha Março Lilás, a Prefeitura de São Bernardo promove, neste sábado (9/3), das 8h às 17h, o ‘Dia D’ da Saúde da Mulher. Todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas para ofertar exames de prevenção ao câncer de colo uterino e demais procedimentos voltados ao público feminino, sem a necessidade de agendamento. Haverá ainda vacinação por livre demanda das doses de rotina, das 8h às 16h.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando reforça que as ações de prevenção são fundamentais e o ‘Dia D’ é uma boa oportunidade para todas as mulheres buscarem o autocuidado. “Nossas unidades básicas estarão de portas abertas para receber a todos. Não apenas as mulheres que desejarem realizar seus exames de rotina, como também os homens e as crianças que necessitarem atualizar a carteira vacinal”, convidou.

Durante toda a semana, a unidades básicas focaram em atividades dedicadas à Saúde da Mulher, com a realização de exames diagnósticos, grupos educativos de sexualidade, auriculoterapia, oficinas de maquiagem, atividades físicas, grupo de autoestima, entre outros, conforme a programação de cada UBS.

PÚBLICO ALVO – “Especialmente neste ano, o foco está nas mulheres que não realizam o Papanicolau há pelo menos três anos. Peço para que, principalmente estas mulheres, compareçam às nossas unidades de saúde neste sábado”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

VACINAÇÃO – A vacina contra o HPV também é responsável pela prevenção contra o câncer de colo uterino e estará disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos no ‘Dia D’. As demais doses de rotina para a atualização de carteira de vacinação, como a imunização contra a Covid-19, também serão aplicadas neste sábado. Além dessa, integram a lista de vacinas de rotina as imunizações contra BCG, Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral e Varicela para as crianças.