Prefeitura de São Bernardo premia 91 pessoas no último sorteio do ano do Nota 1.000

Noite de alegria na Pinacoteca Municipal, no Jardim do Mar, nesta terça-feira (12/12), com a última cerimônia de premiação do ano do Programa Nota 1.000, da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Bernardo. O prefeito Orlando Morando realizou a entrega dos cheques aos 91 contribuintes sorteados após exercerem cidadania fiscal solicitando nota fiscal eletrônica a empresas prestadoras de serviço no município.

O evento contemplou um munícipe com prêmio no valor de R$ 10 mil e outros 90 com cheques de R$ 1.000 cada, totalizando R$ 100 mil distribuídos pelo 37º sorteio do programa. Desde o lançamento da ação, em 2017, foram 3.457 prêmios entregues, no valor de R$ 3,8 milhões . Os sorteios são realizados bimestralmente pela Loteria Federal.

“O Nota 1.000 é um programa que estimula a cidadania tributária e visa instalar na nossa cidade a cultura de combate à sonegação. Aos poucos, tanto a população quanto os prestadores de serviço vão percebendo que a emissão de nota fiscal eletrônica traz vantagens para todos, principalmente para São Bernardo, com a continuidade dos investimentos em áreas fundamentais, como saúde, educação, mobilidade urbana, zeladoria, sem a necessidade de aumentar impostos”, ressalta o chefe do Executivo.

Secretário de Finanças de São Bernardo, José Luiz Gavinelli destaca que houve crescimento de 795% no total de estabelecimentos cadastrados no programa desde a sua criação – o número passou de 1.817 para 16.278. “Temos na cidade 78.601 empresas sujeitas à emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, com quase 515 mil notas emitidas desde então”, diz.

FIM DAS DÍVIDAS – O prêmio de R$ 10 mil veio a calhar para a analista de sistemas Valéria Lima da Silva, 38 anos. “Por incrível que pareça, peguei um empréstimo no banco nesse valor para consertar o telhado de casa e, agora, vou conseguir pagar e me livrar dessa dívida”, comenta a moradora do Jardim Silvina. Ela acredita que tenha sido premiada devido à uma nota fiscal eletrônica emitida após um exame médico na rede particular. “É a minha primeira vez, não imaginava”, celebra.

FÁCIL ADESÃO – Para participar do Nota 1.000, basta se cadastrar no portal www.saobernardo.sp.gov.br/nota1000 e solicitar nota fiscal de serviços eletrônica. A cada R$ 100 em notas, o contribuinte recebe um cupom para concorrer aos sorteios. As atividades com maior quantidade de notas fiscais emitidas no programa são estabelecimentos de ensino, estacionamentos, academias de ginástica, hotéis e motéis, além de serviços de saúde.

ESTÍMULO – Desde 2021, a Prefeitura passou a contar com o aplicativo ISS-e SBC, ferramenta que permite a qualquer prestador de serviço do município, seja pessoa jurídica, profissional autônomo ou liberal, realizar a emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços a partir de smartphones e tablets, de forma ágil.