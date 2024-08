Prefeitura de São Bernardo oficializa entrega de escrituras do loteamento Jardim Vida Nova

Dentro do plano de ampliação do processo de regularização fundiária da cidade, a Prefeitura de São Bernardo entregou na manhã deste sábado (10/8), na Emeb Arlindo Miguel Teixeira, 110 escrituras aos moradores do loteamento Jardim Vida Nova, no Alvarenga. Um sonho antigo das famílias da região, com registro em cartório. A iniciativa marca mais um avanço do programa, que já concedeu mais de 41 mil documentos definitivo de titularidade de imóvel desde 2017.

Todo o processo de regularização fundiária em São Bernardo é gratuito para os moradores que possuem apenas um lote. Os custos são todos assumidos pela Administração municipal. O investimento da ação no Vida Nova é de R$ 340 mil, uma média de R$ 1.500 por unidade. O loteamento é composto por 227 lotes. Os demais 117 restantes não concluíram a entrega de documentos para receber a escritura da sua moradia.

“Tenho certeza que muitos moradores não acreditavam mais que o documento da casa própria chegaria ainda em 2024, mas chegou a hora. Eu prometi e estou cumprindo cuidar desta região, que é o fundo do Alvarenga. Por isso, é uma felicidade imensa poder transformar em realidade o sonho dessas famílias. Somente neste ano chegaremos a 10 mil escrituras entregues”, frisou o prefeito Orlando Morando.

Gabriel Inamine/PMSBC

VITÓRIA – Representante dos moradores na cerimônia de entrega dos documentos, Márcio Antônio da Silva fez questão de ressaltar que hoje é um dia para ficar gravado na memória. “Quero agradecer à Administração municipal que não esqueceu do nosso bairro e para nós é um dia de muito orgulho e para ficar na memória, porque finalmente chegou o grande dia de ter o documento que comprova a titularidade das nossas casas, é um dia de vitória.”

O secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto, ressaltou a alegria em poder participar mais uma vez de um momento tão importante na vida dos moradores da cidade. “É uma satisfação poder estar aqui e ver a alegria de vocês em receber o atestado definitivo desse pedaço de terra. Quero aproveitar que amanhã, domingo, é dia dos pais para dizer que ter a sua casa reconhecida é também poder cuidar da família”.

REGISTRO – Com o objetivo de auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação, a Secretaria de Habitação de São Bernardo criou uma ferramenta on-line visando facilitar o acesso dos moradores. Os munícipes podem realizar o preenchimento dos dados e o envio de documentos necessários para o processo de regularização do lote onde vivem por meio do site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.