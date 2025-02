Prefeitura de São Bernardo investe cerca de R$ 7,5 em pavimentação na região dos Casa

Na noite desta terça-feira (25), o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), assinou a Ordem de Serviço para o Recapeamento Asfáltico da Vila Vitória e Jardim Detroit, do programa Minha Rua Nova, ao lado de vereadores, secretários, líderes dos moradores e da vice-prefeita, Jessica Cormick, com investimento de R$ 3.247.790,49.

Placa indica o valor do investimento, início e prazo de entrega das obras, além da empresa responsável

Em sua fala, o chefe do Executivo ressaltou os benefícios do programa e o quanto foi investido até agora somente nesta região com a nova pavimentação.

“Mais um bairro que está chegando o programa ‘Minha Rua Nova’, isso é muito importante porque traz mobilidade urbana e valorização do bairro, em um investimento total até agora que foi de quase R$ 7,5 milhões só na região do bairro dos Casa”, disse Marcelo.

Prefeito Marcelo Lima no momento em que assina a ordem de serviço para as obras de pavimentação

Valor total do investimento e quantidade de ruas pavimentadas

O Secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, mencionou a quantidade de ruas contempladas e recordou outras obras do mesmo porte que foram realizadas na região.

“Serão 16 ruas e uma travessa e um investimento de 3 milhões e duzentos mil reais aproximadamente, que, em menos de dois meses de trabalho, por determinação sua – prefeito Marcelo Lima, nós já estivemos aqui assinando três ordens de serviço, no Carminha, Vila Vitória e agora Vila Vitória e Jardim Detroit”, destacou o titular da Pasta, que concluiu:

“No primeiro foram 16 ruas e uma travessa, que somaram quase dois quilômetros, depois, aqui na Vila Vitória e Jardim Detroit, foram doze ruas contempladas e mais 2,75 quilômetros, mais um investimento de 2,5 milhões de reais e, agora, com essa ordem de serviço, vamos contemplar mais 4,2 quilômetros de obras de recapeamento dessa região, no total serão 44 ruas e duas travessas pavimentadas em menos de dois meses”, comemorou Longo.

O prefeito destacou que esses serviços geram economia aos cofres Municipais e explicou o porquê.

Além de mobilidade, traz qualidade de vida e economia aos cofres

“É recuperação de malha viária, mas, ao mesmo tempo é trazer qualidade e economia, porque na hora que entregamos uma pavimentação nova, ao mesmo tempo valoriza o bairro, as casas ficam mais valorizadas, e eu tenho economia. Porque o asfalto novo não vai me dar buraco, então não tenho que ficar mandando toda hora tapa buraco com caminhão, trabalhador da prefeitura, contrato pago com dinheiro público para ficar remendando”, detalhou ele os gastos que geram o mau cuidado com a pavimentação.

O chefe do Executivo reforçou seu compromisso de campanha e mais uma vez reiterou a meta de zerar a fila da Saúde na cidade.

“Hoje, apenas com quase dois meses de governo, posso garantir que tudo aquilo que me comprometi em campanha eleitoral, vou entregar. Agora, dia 1º de julho de 2025, não vai ter um cidadão nesta cidade, um morador que esteja aguardando na demanda represada um exame, uma consulta ou uma cirurgia eletiva em São Bernardo”, garantiu o prefeito.

Em seu discurso, Marcelo reforçou que não permitirá aglomerações em virtude de bailes funks e antecipou que a GCM (Guarda Civil Municipal) se tornará polícia.

“Aqui é um ponto que sempre é rotineiro acontecer – baile funk – de madrugada, e hoje com grupos de WhatsApp é muito rápido. O cara chega aqui, abre o capô do carro, liga o som e rapidamente, pelos grupos de WhatsApp conecta as pessoas, que se aglomeram nesse local, por conta disso dei esse recado. Mas nossa Guarda, que a partir de amanhã – quarta-feira (26), se a Câmara aprovar nossa lei, passa ser Polícia Municipal de São Bernardo do Campo, para que a gente possa estar apta, já que tem conhecimento do problema e já vem trabalhando”, revelou Marcelo Lima.