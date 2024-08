Prefeitura de São Bernardo inicia recapeamento asfáltico da Avenida do Taboão

A Prefeitura de São Bernardo deu início, nesta quarta-feira (28/8), às obras de recapeamento asfáltico da Avenida do Taboão, importante via de ligação da cidade com as vizinhas Diadema e São Paulo. A ação, que integra o programa municipal de melhoria da malha viária, recebe investimento total de R$ 4,2 milhões.

“Em breve, teremos uma via totalmente recapeada. Serão quatro quilômetros de melhorias, que vão desde a Rodovia Anchieta até a divisa com Diadema. As obras serão feitas nas duas pistas, nas quatro faixas de rolamento. Com essas intervenções, serão mais de 700 quilômetros de vias com novo pavimento em toda a cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Mariana Rodrigues/PMSBC

Os 52 mil metros quadrados da via vão passar por intervenções diversas, como serviços de fresagem do pavimento existente e execução de novo pavimento asfáltico, incluindo nova sinalização viária. A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador, é que as intervenções sejam finalizadas em 45 dias.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido para renovação da malha viária de São Bernardo. O pacote de obras para recuperação asfáltica já atingiu mais de 1.600 vias do município, o equivalente a quase 700 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.

As melhorias já alcançaram o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos Paulicéia, Cooperativa, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Vila Marchi, Jardim da Represa, Riacho Grande, Vila Caminho do Mar e Planalto.