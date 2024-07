Prefeitura de São Bernardo inicia nova etapa de recapeamento asfáltico do bairro Planalto

A Prefeitura de São Bernardo deu início, neste sábado (27/7), a nova fase de obras de recapeamento asfáltico do bairro Planalto. Nesta etapa, serão pavimentadas 15 vias da região, totalizando 5 km de ruas atendidas. O investimento total se dá no valor de R$ 3 milhões, dentro do Programa Asfalto Novo. A estimativa é que de que as melhorias sejam concluídas até o final de setembro.

As obras de infraestrutura envolvem a recuperação de vias no bairro, incluindo os serviços de fresagem e execução de pavimentação. No total serão 32 mil metros² de Asfalto Novo, contemplando as seguintes ruas: Alípio Correa Neto, Deputado Alvares Florence, Deputado Valentim Gentil, Etram, Fernando Gilard, Jorge Ordonhes, José Garcia, Matheus Funes Arena, Moyses Cheide, Oragnof, Padre Saboya de Medeiros, Professor Almeida Prado, Professor Edmundo Vasconcelos, Professor Rubião Meira e Raymundo Cirino.

Gabriel Inamine/PMSBC

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Orlando Morando fez questão de ressaltar que os moradores aguardavam ansiosos por esse momento. “Muitos achavam que um novo asfalto não chegaria a esta região, por isso é com enorme alegria que estamos aqui hoje, ao lado dos moradores, assinando essa ordem de serviço. Da Álvaro Guimarães até a Via Anchieta, vamos fazer o recapeamento de todas as vias. Com essa etapa, chegaremos a 1.700 ruas com Asfalto Novo e 700 quilômetros de nova malha viária, é mais da metade da cidade”, comemorou.

Em junho deste ano, o Programa Asfalto Novo já havia chegado ao bairro Planalto, quando foi autorizado o recapeamento de três importantes vias do bairro, as ruas Benedito Conrado Filho e Max Mangels Sênior, além da Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, abrangendo quatro quilômetros de extensão.

ESPERA DE DÉCADAS – Tina do Planalto, representante dos moradores, relembrou que há três décadas as famílias que residem na região esperavam pelo recapeamento asfáltico do bairro. “Há 30 anos esperamos por isso. Nos últimos anos nosso bairro ganhou mais investimento em segurança e infraestrutura, e o recapeamento vem para fechar com chave de ouro esse processo”.

MAIS INVESTIMENTOS – Além do asfalto novo, a região também ganhou um novo posto da Polícia Militar, bem como novo acesso ao bairro pela Rodovia Anchieta, na altura do km 19. Houve ainda mais investimentos na área de infraestrutura com o recapeamento total da Avenida Robert Kennedy, como também, o início e avanço das obras de construção do 1º Viaduto Estaiado. Até o final de 2024, uma nova UBS vai beneficiar os bairros do Jardim Calux, moradores da Avenida Dom Jaime Câmara, parte do Planalto e Jardim Regina.