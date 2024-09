Prefeitura de São Bernardo faz entrega de 663 escrituras na Vila Vitória

A Prefeitura de São Bernardo oficializou, neste sábado (28/9), a entrega em definitivo de 663 escrituras a moradores do Bairro dos Casa. Nesta etapa do programa de regularização fundiária municipal foram contempladas famílias do loteamento Vila Vitória.

“Sábado de muita alegria e ver a felicidade de todos vocês em receber muito mais que um documento, esse papel representa um sonho de vida. Vila Vitória começou com muito barro, terra, e muita coragem desses moradores em realizarem esse sonho da casa própria, que hoje, depois de três décadas, se concretiza. Com a entrega de hoje estamos chegando a 46 mil escrituras entregues em toda São Bernardo”, observou o prefeito Orlando Morando.

A ação, viabilizada pela Secretaria de Habitação de São Bernardo, se deu na EMEB Maria Rosa Barbosa. O ginásio poliesportivo da unidade escolar ficou repleto pelas famílias contempladas. “Ver esse mar de gente feliz é recompensador. É por vocês que eu e a minha equipe trabalhamos incansavelmente nesses últimos quatro anos por essa regularização do loteamento de vocês. Valeu muito a pena. É uma grande alegria estar aqui hoje”, ressaltou João Abukater, titular da Pasta.

No loteamento em questão restaram 390 lotes pendentes de documentação. Durante a atividade, inclusive, foi entregue informativo com instruções e relação de documentos necessários a serem apresentados à equipe da secretaria para registro posterior em cartório. Com o propósito de facilitar o andamento do processo de famílias ainda não tituladas por falta de documentação, a Secretaria de Habitação implantou uma ferramenta on-line (www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab) visando facilitar o acesso dos moradores.

MAIS ESCRITURAS – Em acréscimo aos mais de 46 mil documentos de titularidade concedidos no período, a Prefeitura de São Bernardo deu encaminhamento também para análise do cartório a regularização de lotes no Jardim Detroit, Vila São Pedro, Monte Sião, Vila Sabesp, Capelinha, Real Parque, Jardim Uiriçaba, Parque dos Químicos e Parque Florestal.