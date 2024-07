Prefeitura de São Bernardo expande entrega de escrituras no Jd Tupã e Jd Represa

A Prefeitura de São Bernardo oficializou neste sábado (20/07) mais um avanço do processo de regularização fundiária, que, desde 2017, já garantiu a titularidade para mais de 41 mil famílias. Desta vez, as escrituras foram entregues no Jardim Tupã e Jardim Represa, pelas mãos do prefeito Orlando Morando, garantindo 120 documentos sem qualquer custo aos beneficiários. O investimento municipal para essas regiões superou a ordem de R$ 300 mil.

No Jardim Tupã, a cerimônia de entrega ocorreu na Emeb Professor Paulo Freire. Ao todo, 70 famílias receberam as escrituras definitivas nesta região, que fica localizada no bairro dos Finco. O custo da regularização foi de R$ 213 mil.

“É um trabalho que temos realizado com muita seriedade por todo o município. Muitos aqui são moradores de muitos anos e já tinham perdido a esperança de obter este que é o principal documento. Até o fim deste ano, chegaremos à marca de 50 mil escrituras entregues, proporcionando dignidade e respeito a todos”, destacou o prefeito Orlando Morando.

FELICIDADE – Um dos moradores mais antigos da região, Moisés Vitorino da Silva, 78 anos, destacou a importância de receber o documento. “É uma alegria sem tamanho ter esse documento na minha mão. Significa muito para mim e minha família, que trabalhamos muito pela nossa casa”, afirmou.

O Secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto, destacou que este loteamento é composto por 181 famílias, mas muitas não puderam receber as escrituras por falta de documentação. “A nossa equipe de trabalho segue orientando essas pessoas sobre como elas devem concluir esse processo para registro posterior, garantindo assim seus documentos”, pontuou.

JARDIM REPRESA – A cerimônia oficial das escrituras desta região foi realizada na Emeb Antônio dos Santos Faria e beneficiou 50 famílias. Para esta localidade, foi investido R$ 99 mil, dentro do bairro Batistini.

Residente desde 1982, Afonso Lino Rocha, 76 anos, afirma que o recebimento da escritura definitiva é “um sonho”. “Toda minha família está muito feliz, porque temos a nossa história aqui e faltava ter esse documento”, afirmou.

REGISTRO – Com o objetivo de auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação, a Secretaria de Habitação de São Bernardo criou uma ferramenta on-line visando facilitar o acesso dos moradores. Os munícipes podem realizar o preenchimento dos dados e o envio de documentos necessários para o processo de regularização do lote onde vivem por meio do site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.