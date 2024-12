Prefeitura de São Bernardo entrega revitalização do Campo do Palmeirinha, no Jardim Regina

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando , transmitiu neste domingo (8/12) a revitalização de mais um equipamento esportivo . Trata-se da modernização do Campo do Palmeirinha (Estádio Ângelo Carmelli) , no Jardim Regina. Ao todo, R$ 2,8 milhões foram investidos na transformação do local. A cerimônia de entrega do espaço contou com a participação da deputada estadual e primeira-dama Carla Morando , dos secretários Sérgio Pasin (Esportes e Lazer) , Mauro Valeri (Obras e Planejamento Estratégico) , Marcos Cayres (Serviços Urbanos) , autoridades locais, representantes do Esporte Clube Palmeirinha e do União do Morro FC , além de moradores da região.

As melhorias no equipamento, voltadas à valorização do esporte amador , permitiram a implantação de gramado sintético e travessas , troca de alambrados , desvio do campo , construção de novos vestiários , iluminação com refletores em LED , reforma dos bancos de reservas , acessibilidade e pintura geral .

“A entrega desta revitalização faz parte do nosso compromisso de modernizar os campos de São Bernardo . Faço aqui um agradecimento especial à minha esposa, a deputada estadual Carla Morando, por todos os recursos enviados para a modernização dos campos de várzea e do futebol amador da nossa cidade. Só aqui neste campo foi empenhado R$ 1 milhão de emenda parlamentar dela . Sem esse recurso e os demais, não teríamos como entregar aos jogadores esses novos e modernos espaços”, ressaltou o chefe do Executivo.

FUTEBOL AMADOR – O EC Palmeirinha é um dos clubes mais longevos de São Bernardo. E, neste ano que completou sete décadas , ganha um novo espaço para os jogos e também para ações sociais. O Unidos do Morro FC também vai usufruir do local para jogos e atividades sociais.

Pedro Marques , presidente da Palmeirinha, fez questão de agradecimento à Administração municipal pelo investimento no espaço. “É uma felicidade ver o cuidado e o respeito que vocês têm com o futebol da cidade ”.

Com lágrimas nos olhos, Marco Antônio , presidente da Unidos do Morro, também enalteceu a preocupação da Prefeitura com o esporte amador . “Estou emocionado em ver que esse dia chegou. A gestão tem nos ajudado demais em preservar o futebol em São Bernardo e dar melhores condições aos clubes”, finalizou.

MAIS INVESTIMENTOS – Além do Campo do Palmeirinha, outros 12 campos foram entregues pela Administração municipal . A previsão é que, até o final do ano, mais 5 tenham suas revitalizações concluídas : Orquídeas, Taboão, Detroit, DER e Selecta .

