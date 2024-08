Prefeitura de São Bernardo entrega revitalização da Câmara de Cultura

Em mais uma iniciativa que valoriza os fazedores de cultura da cidade, a Prefeitura de São Bernardo entregou, nesta terça-feira (13/8), a revitalização completa da Câmara de Cultura Antonino Assumpção, localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.325, no Centro da cidade. O evento, que integra a programação de aniversário pelos 471 anos da cidade, ocorreu com presença da viúva de Antonino Assumpção, dona Hilda Breda, de servidores e de munícipes, que aproveitaram para conhecer o novo local.

“Um dia importante para a Cultura da nossa cidade, pois estamos reabrindo a Câmara de Cultura depois de uma reforma completa que incluiu a revitalização e substituição de telhas, reforma estrutural, pintura total, reforma e cobertura do palco da área externa. Investimos aqui R$ 300 mil. É uma reforma completa para que esse espaço volte a ser utilizado por aqueles que vivem a cultura”, declarou o prefeito Orlando Morando.

O espaço conta com a Economia Criativa, por meio da Rede de Artesanato de São Bernardo, um coletivo com mais de 50 mulheres de suma importância para o segmento, e que há anos ocupa a Câmara de Cultura com o bazar “Tudo Feito a Mão”.

MEMÓRIA CULTURAL

A Câmara de Cultura é Patrimônio Histórico do Município desde 1997 e se tornou um dos mais importantes territórios da arte e da cultura do município.

Para a reabertura, o espaço recebe exposição especial sobre Antonino Assumpção, o fundador do grupo Regina Pacis, grupo teatral mais antigo de São Bernardo. A mostra “Antonino Assumpção e o Grupo Cênico Regina Pacis” revela o importante papel que ambos tiveram no movimento cultural da cidade e do próprio espaço.

Emocionada, a viúva do diretor, Hilda Breda, destacou os principais pontos da exposição. “Ele foi um homem das artes e dos esportes, chegando a ser diretor de cultura da cidade. A exposição conta o período em que ele criou o Grupo Cênico Regina Pacis até o falecimento dele, e tem produções artísticas daquela época registrada em fotos”, contou.

OUTRAS EXPOSIÇÕES

A exposição “Mba’e xá ooiny” tem como base a cerâmica e a cestaria de diversas etnias do Brasil, mostra a diversidade de cores, materiais e texturas da cultura indígena, partindo da arte produzida pelas aldeias (tekoas) localizadas em São Bernardo.

A mostra traz peças oriundas dos povos karajá, guarani mbya, fulni-o, parecis, waurá, entre outros e pertencem ao acervo da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo.

SERVIÇO

A Câmara de Cultura Antonino Assumpção fica na Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro, e funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados, das 9h às 17h. O telefone é o 4125-0054 e o e-mail [email protected].