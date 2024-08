Prefeitura de São Bernardo entrega Complexo Esportivo da Praça Ibrahim de Almeida Nobre

Sábado ensolarado é sinônimo de curtir a família e praticar esportes. Na manhã de hoje (3/8), a Prefeitura de São Bernardo realizou a cerimônia de entrega do Complexo Esportivo da Praça Ibrahim de Almeida Nobre (entre as avenidas Barão de Mauá e Kennedy), Jardim do Mar, dentro do calendário de festejos pelos 471 anos da cidade.

No local foram construídas quadras de beach tennis, futevôlei, de basquete, com gramado sintético. Além disso, o espaço também dispõe de espaço pet, playground infantil e academia a céu aberto. Também foram instalados bancos e mesas, além de iluminação em Led para prática esportiva noturno, bem como o plantio de novas mudas de árvores por todo o espaço. O investimento foi na ordem de R$ 1,8 milhão.

“Uma alegria estar aqui hoje na entrega de um espaço que é fruto exclusivo da criatividade, de transformar um espaço inativo, em um complexo esportivo e de lazer. Tenho certeza de que um grande número de pessoas vai aproveitar esse local, porque quanto mais equipamentos de esportes, mais qualidade de vida para as pessoas”, destacou o prefeito Orlando Morando.

O chefe do Executivo Municipal determinou à Guarda Civil Municipal (GCM) sobre a responsabilidade da abertura e fechamento das quadras – que neste primeiro período o acesso será livre. “Inicialmente o horário para a prática esportiva será livre. Se começar a ter problema, a nossa guarda municipal vai fechar as quadras no horário regular”, acrescentou o prefeito

O ato contou também com a presença de secretários municipais, moradores da região e demais autoridades.

MORADORES APROVARAM – Representando os moradores do entorno, Cláudio Toscano agradeceu a administração pela inovação do local. “É uma grande alegria ver esse espaço, que não tinha utilidade, ganhar uma nova vida”.

As gêmeas Débora e Valentina, de 8 anos não perderam tempo e já forma conhecer o novo espaço. “Foi muito bem aproveitado, um local que ficou perdido por um bom tempo, que era escuro, agora será uma opção perto de casa pro lazer”, comemorou o pai das meninas, Daniel Ricardo Rulli, morador do Jardim do Mar.

RECUPERAÇÃO – Os paralelepípedos removidos da Praça Ibrahim de Almeida Nobre serão utilizados para concretizar trecho do calçamento da Estrada Brasílio de Lima, no bairro Botujuru, dentro do Programa Asfalto Novo. A via tem percurso de terra em boa parte de sua extensão.