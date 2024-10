Prefeitura de São Bernardo entrega 262 escrituras a moradores do Jardim Detroit

A Prefeitura de São Bernardo realizou a entrega de 262 escrituras aos moradores do Jardim Detroit neste sábado (5/10). O evento se deu na EMEB Ana Maria Poppovic, no bairro dos Casas, e oficializou a marca de 50 mil títulos de propriedade entregues desde 2017. Os documentos, registrados em cartório, foram entregues de forma gratuita aos beneficiários que possuem somente um lote.

“Hoje vocês saem daqui com a garantia que seu terreno foi regularizado. Estou feliz em caminhar para a reta final da minha administração e poder participar desse momento com vocês. Com essa entrega de vocês, estamos chegando a 50 mil escrituras entregues em toda São Bernardo”, declarou o Prefeito Orlando Morando.

Representante dos moradores, Osvaldinho Teixeira agradeceu a administração por não desistir do sonho dos moradores. “Para nós é um dia de muita alegria, um sonho de muitos anos. Para alguns, mais de 50 anos de espera. A Administração municipal firmou um compromisso e cumpriu”.

DOCUMENTAÇÃO

No loteamento, restaram 277 lotes pendentes de documentação. Durante a atividade, a equipe da Secretaria de Habitação de São Bernardo, responsável pela medida, entregou informativos para auxiliar os moradores sobre quais os documentos necessários para concluir o processo de regularização. A pasta criou, inclusive, ferramenta on-line (www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab) para facilitar famílias ainda não tituladas.

EM ANÁLISE

Além dos 50 mil títulos entregues, a Prefeitura de São Bernardo já formalizou pedido no cartório para regularização de lotes na Vila São Pedro, Divinéia Pantanal I, Jardim Uiriçaba, Parque Florestal, Real Parque e Parque dos Químicos.