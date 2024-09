Prefeitura de São Bernardo entrega 134 escrituras a famílias do Divinéia Pantanal II

A Prefeitura de São Bernardo oficializou, nesta quarta-feira (25/9), a entrega em definitivo de 134 escrituras a moradores da região do bairro dos Casas. Nesta etapa do programa de regularização fundiária municipal foram contempladas famílias do loteamento Divinéia Pantanal II.

“Estou muito feliz em saber que nessa região estamos finalizando a regularização fundiária da região. Anteriormente já fizemos entregas aos moradores do Divineia e Jardim das Flores. A outra boa notícia é que já está em cartório a regularização dos lotes da Rua Sagrada Família e do Condomínio Sagrada Família para entregar ainda esse ano”, destacou o prefeito Orlando Morando.

A ação se deu na EMEB Senador Teotônio Vilela, viabilizando o projeto encampado pela Secretaria de Habitação de São Bernardo. “Não canso em dizer que tenho muito orgulho da nossa equipe, que não mede esforços para regularizar o que já é de vocês. Hoje é um grande dia”, acrescentou João Abukater, titular da Pasta.

No loteamento em questão restaram 24 lotes pendentes de documentação. Durante a atividade, inclusive, foi entregue informativo com instruções e relação de documentos necessários a serem apresentados à equipe da secretaria para registro posterior em cartório. Com o propósito de facilitar o andamento do processo de famílias ainda não tituladas por falta de documentação, a Secretaria de Habitação implantou uma ferramenta on-line (www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab) visando facilitar o acesso dos moradores.