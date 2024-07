Prefeitura de São Bernardo e Sebrae-SP lançam o programa “São Bernardo do Campo Cidade Empreendedora”

No próximo dia 10 de julho, às 19h, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, em parceria com o Sebrae-SP, lança o programa “São Bernardo do Campo Cidade Empreendedora”. Esse programa é uma imersão empreendedora desenvolvida pela ONU, que impactará 210 pessoas por meio da metodologia Empretec, um seminário de experimentação vivencial voltado para a transformação comportamental.

Os empreendedores interessados em participar devem ficar atentos ao edital que será lançado durante a cerimônia. Os inscritos poderão participar dos seminários em turmas entre os meses de julho e setembro. O evento de lançamento ocorrerá no anfiteatro da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, localizado na Rua Java, 425 – Jardim do Mar.

Além da divulgação das vagas, a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o Sebrae-SP apresentarão um balanço dos atendimentos realizados em parceria nos últimos sete anos. Durante esse período, foram realizados 389.684 atendimentos em atividades relacionadas à orientação empresarial, acesso a novos mercados, implantação de tecnologias, inovação e acesso ao crédito. Ao todo foram realizados quase 3.000 treinamentos.

“Trata-se de mais um importante mecanismo a expandir ainda mais o empreendedorismo em São Bernardo. A parceria com o Sebrae tem sido muito exitosa, os números comprovam. Desta forma, o município tem avançado muito nos últimos anos. Tenho certeza que com a essa metodologia Empretec o impacto será positivo”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Vinicius Agostinho da Nóbrega, gerente regional do Sebrae-SP, destaca a importância do Programa como um momento o ápice da parceria com entre o Sebrae e a Prefeitura. “Nos últimos anos, os empreendedores passaram por intervenções impactantes em seus negócios e agora poderão alavancar as características do comportamento empreendedor por meio do maior programa de formação empreendedora do mundo”.

Sobre o Empretec

O Empretec utiliza uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e trabalha os seguintes comportamentos empreendedores: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, e independência e autoconfiança.