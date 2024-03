Prefeitura de Santo André conhece políticas LGBT de Diadema

A Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversidades, ligada à Secretaria de Governo, recebeu hoje Marcelo Gil, assessor do Conselho LGBT da Prefeitura de Santo André. Recém-empossado, o servidor andreense procurou Diadema a fim de conhecer mais o trabalho da coordenadoria e as diversas ações e conquistas para a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e homens e mulheres trans de Diadema.

“O prefeito Paulo Serra deu carta branca para o estabelecimento de políticas públicas LGBT em Santo André e eu estou aqui fazendo um mapeamento do que há de melhor nessa área na região. E a cidade de Diadema é pioneira neste ponto,” afirmou Marcelo Gil.

“Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha,” explicou Robson de Carvalho, coordenador de Políticas de Cidadania e Diversidades. “Procuramos fazer tudo de maneira bem transversal, dialogando com todas as secretarias, como orienta o prefeito José de Filippi Jr, e dialogando também com a sociedade civil, o movimento social, que nos traz demandas. É a partir deste diálogo que vamos propor ações, sejam de orientação a usuários, articulação entre órgãos e entidades, sensibilização do próprio governo, de servidores, familiares e usuários, ou de visibilidade à questão LGBT+ como um todo.”

Na reunião entre os dois gestores, Robson apresentou alguns dados e resultados da coordenadoria nos últimos anos, como a instalação do Ambulatório DiaTrans, o protocolo de atendimento à população LGBT na Saúde, Campanhas de combate ao preconceito e apoio institucional à prática esportiva de times LGBT e a manifestações sociais e culturais, como o Grito da Diversidade.

“É importante conhecer o trabalho que Diadema faz na gestão de políticas públicas LGBT, pois é isso que queremos fazer em Santo André: articular com as secretarias as demandas que já são antigas do movimento social,” pontuou Marcelo Gil, ele mesmo oriundo de mais de 20 anos de atuação no movimento social LGBT.

“É muito importante esta troca de experiências,” celebrou Andreia do Carmo de Oliveira, secretária-adjunta de Governo. “Estamos sempre de portas abertas para ajudar a implantar essas políticas na região assim como temos feito, por meio do trabalho do Robson, por toda a cidade.”

“E quem ganha com isso é a população,” completou Gil. “Aqui pude ver a importância de se ter uma coordenadoria ou algum outro órgão que faça esse diálogo interno na gestão, como estamos começando a fazer em Santo André com o conselho. E o material de comunicação produzido pela coordenadoria de Diadema é essencial para que a população LGBT se veja representada e incluída. Com tudo que vi hoje, tenho certeza que a população LGBT de Diadema se sente realmente inserida na sociedade – e é isso que queremos para a população de Santo André.”

A Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversidade pode ser alcançada pelo e-mail coordenadorias@diadema.sp.gov.br ou pelo telefone 11 4051-1210