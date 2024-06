Prefeitura de Rio Grande da Serra realiza plantio de mudas nativas

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Verde e Meio Ambiente realizou hoje (18/06), o plantio de mudas nativas no Parque do Cambuci.

A Ação Social conta com a participação de crianças da ‘Associação Promoção a Favor da Vida’ (PROFAVI), além de moradores locais.

O evento comemora o Mês do Meio Ambiente e colabora para a conscientização de todos no cuidado e na preservação do nosso Meio Ambiente.