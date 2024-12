A Prefeitura de Ribeirão Pires terá orçamento de R$ 579 milhões em 2025. A peça orçamentária, que prevê 9,5% de incremento de receitas e investimentos em relação ao exercício atual, foi aprovada pela Câmara Municipal, após período de discussões e Audiência Pública sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual).

A Secretaria e Saúde e Higiene terá o maior aporte financeiro em 2025, com previsão de investimentos de R$ 173 milhões. Na sequência, a Secretaria de Educação e Cultura receberá R$ 139,2 milhões. O Executivo destinará R$ 42,1 milhões para o IMPRERP (Instituto Municipal de Previdência) e outros R$ 13,3 milhões serão destinados ao Legislativo.

“Sem aumentar impostos, adotando medidas de austeridade, a exemplo da redução de gastos com locação de espaços públicos, estamos equacionando as contas públicas e garantindo ao município mais fôlego para investimentos. Isso se refletirá, em médio e longo prazo, em maior capacidade para ações de valorização das equipes e melhorias realizadas com recursos próprios”, destacou o secretário de Finanças e Administração da cidade, Eduardo Pacheco.

Ribeirão Pires está entre as cidades do Grande ABC que superou, em 2024, a arrecadação prevista até o fim do segundo quadrimestre. Levantamento realizado pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) indica que o município teve variação positiva de 15,5%. A Prefeitura estimava R$ 353 milhões em receitas e arrecadou R$ 408 milhões no período.