Prefeitura de Ribeirão Pires renova contrato com a CooperPires para Coleta Seletiva

Nesta quarta-feira (28), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, renovou o contrato com a CooperPires para dar continuidade à coleta seletiva na cidade. A parceria fortalece ações de preservação ambiental e estimula a geração de renda entre cooperados a partir da venda de materiais recicláveis.

Por meio do diálogo com os catadores da cidade, a Prefeitura estabeleceu aumento da quantidade limite de toneladas pelas quais o município envia, mensalmente, subsídio à Cooperpires. O teto de 24,5 toneladas teve acréscimo de 25% para o período contratual, além da aplicação de correção de inflação sobre o valor pago.

Em Ribeirão Pires, a coleta seletiva é feita porta a porta ou por meio de agendamento que pode ser realizado pelo Ribeirão Pires Digital – disponível para download nas lojas de aplicativo de IOS ou Android.

“A parceria com a Cooperpires integra conjunto de esforços apoiados pela Prefeitura, e que contam com a participação da população, para ampliar a eficácia das ações de reciclagem no município. Todos ganham: os trabalhadores que atuam na coleta, triagem e venda dos materiais, e o meio ambiente, já que reduzimos a quantidade de resíduos destinados a aterros”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cardoso Cristofaro.

A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires (Cooperpires) atua no município desde 2004. A Prefeitura promove ações de conscientização e educativas para ampliar o uso do serviço pelos moradores.