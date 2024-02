Prefeitura de Ribeirão Pires realiza lançamento do Programa de Alfabetização Responsável

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou o lançamento do PAR (Programa de Alfabetização Responsável), em evento que ocorreu no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, na Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), na última sexta-feira (23). O plano é fruto de parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria).

O Programa de Alfabetização Responsável atuará em dois eixos principais na Educação de Ribeirão Pires. Primeiro é dar apoio na alfabetização de estudantes da Educação Infantil, de 4 a 5 anos, e para o Ensino Fundamental I (1º e 2º anos). A intenção do convênio também é a de realizar a formação continuada de professores e gestores da rede municipal.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, participou do lançamento do programa e enalteceu, mais uma vez, a parceria com o Sesi. Sobre o PAR, o chefe do Executivo declarou que este tipo de convênio é um dos principais caminhos para que se possa atingir índices positivos de alfabetização na Estância.

“Tenho certeza que o PAR vai auxiliar os gestores e professores durante a atuação nas salas de aula. São parcerias como estas e programas como este que nos fazem perceber que estamos no caminho certo”, disse o prefeito Guto Volpi.

Equipe do Sesi realizou espécie de aula inaugural, junto com gestores da rede, para que estes profissionais já se habituem com o conteúdo que será distribuído aos educadores. O evento também contou com dinâmicas entre os participantes e o debate acerca das melhores formas de realizar a alfabetização dentro das unidades de ensino.

Ao todo, 150 professores e 21 gestores passarão pela formação do PAR, que deve iniciar nesta terça-feira (27) e no dia 1º de março. Inicialmente, os profissionais da educação terão acesso ao material didático em ambiente digital e que depois será repassado aos alunos, em sala de aula.

Para a secretária de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, Rosi de Marco, o município ganha mais uma ferramenta para manter a qualidade de atuação dos gestores e dos professores da rede municipal, o que impacta diretamente na qualidade do conteúdo que chega até os estudantes do município. “Quero parabenizar toda a equipe da Educação e também aos integrantes do Sesi, não só pela parceria, mas pela dedicação em garantir a qualidade da nossa Educação”, afirmou a secretária.

O diretor de centro de atividades do Sesi para o Grande ABC, Mário Quaranta, que também compareceu ao evento de lançamento do PAR, agradeceu mais uma vez a oportunidade de firmar parceria com a Prefeitura da Estância. “Sempre muito bom participarmos de convênio com Ribeirão Pires. Sabemos da seriedade que a Prefeitura cuida da Educação e estamos aqui para fortalecer esta ação”, disse.