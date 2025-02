Prefeitura de Ribeirão Pires realiza Drive-Thru do Lixo Eletrônico nesta quarta (26)

A Prefeitura de Ribeirão Pires promove, nesta quarta-feira (26), mais uma edição do Drive-Thru do Lixo Eletrônico. A iniciativa acontece, das 9h às 17h, no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288. O objetivo é oferecer à população uma alternativa segura e ambientalmente correta para o descarte de equipamentos eletrônicos obsoletos.

Com a constante evolução tecnológica, a quantidade de lixo eletrônico tem aumentado significativamente. O descarte inadequado desses materiais pode causar danos ao meio ambiente e à saúde pública, uma vez que muitos dispositivos contêm metais pesados e substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água. A ação da Prefeitura busca mitigar esses impactos e conscientizar os munícipes sobre a importância do descarte responsável.

A coleta de lixo eletrônico promovida pela Prefeitura está alinhada à Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, 12, 13 e 14, que tratam da preservação dos recursos naturais, consumo e produção sustentáveis, combate às mudanças climáticas e proteção da vida aquática.

A Prefeitura tem investido em diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade e à educação ambiental. Além do Drive-Thru do Lixo Eletrônico, também existe a Coleta Seletiva porta a porta, conscientização nas escolas e outros incentivos à práticas sustentáveis entre os munícipes. Essas ações visam reduzir a quantidade de resíduos descartados de forma inadequada e promover um futuro mais limpo e seguro para todos.

Drive-Thru do Lixo Eletrônico

Data: Quarta-feira (26)

Horário: 9h às 17h

Local: Paço Municipal de Ribeirão Pires

Endereço: Rua Miguel Prisco, 288 – Centro