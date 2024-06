Prefeitura de Ribeirão Pires realiza com sucesso quarta edição do programa “Tigela Cheia”

Neste sábado (1), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, realizou a quarta edição do programa “Tigela Cheia”, na Vila do Doce. O evento contou com feira de adoção de cães e gatos, doando 15 animais, 60 doses de vacinação antirrábica e a troca de 150kg de garrafas plásticas por ração para pets.

4ª Edição do Tigela Cheia conseguiu 150 quilos de garrafas PET

(Divulgação/PMETRP)

A ação teve como objetivo promover a reciclagem de materiais plásticos, proporcionar novos lares para animais e conscientizar a população sobre a importância do cuidado e proteção dos pets.

Durante o evento, foram arrecadados 150 quilos de material plástico, que foram trocados por ração para cães e gatos. Além disso, a feira de adoção de cães e gatos conseguiu encontrar novos lares para 15 animais, e 60 pets foram vacinados contra a raiva, garantindo a saúde dos animais e a segurança da comunidade.

Equipe ainda vacinou 60 animais entre cães e gatos

(Divulgação/PMETRP)

O programa “Tigela Cheia” não é apenas uma campanha pontual, mas sim parte de um esforço contínuo que já doou mais de 750kg. O material é destinado para a Cooperpires, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da cidade.

Além da feira de adoção que desde seu início, em 2021, teve mais de 500 animais adotados, refletindo o sucesso e a importância da iniciativa para a cidade.