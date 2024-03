Prefeitura de Ribeirão Pires realiza avaliação e seleção gastronômica para Entoada Nordestina

Nesta semana, a Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu uma avaliação minuciosa e seleção gastronômica no Parque Luiz Carlos Grecco. Comerciantes locais apresentaram uma variedade de pratos e bebidas com o intuito de participar da próxima edição da Entoada Nordestina, um evento marcado para acontecer entre os dias 22 e 24 de março no Complexo Ayrton Senna.

O objetivo da iniciativa é oferecer ao público uma experiência culinária autêntica e diversificada, destacando os sabores e tradições nordestinas. Uma equipe especializada da secretaria de Turismo foi encarregada de avaliar os pratos e bebidas com base em critérios que vão desde o sabor e a apresentação até a tabela de preços, garantindo a qualidade e a acessibilidade dos produtos oferecidos durante o evento.

A Entoada Nordestina, que faz parte do calendário de aniversário da cidade, teve sua primeira edição no ano anterior e atraiu mais de 44 mil pessoas em três dias de celebração. Para este ano, os restaurantes selecionados serão anunciados oficialmente por meio do Diário Oficial até a próxima semana, proporcionando aos participantes a visibilidade e reconhecimento merecidos por sua contribuição para a cultura gastronômica local.

Além da oportunidade de participar da Entoada Nordestina, os estabelecimentos selecionados também terão a chance de integrar o show de aniversário da cidade, que contará com a presença da renomada dupla sertaneja Edson e Hudson, agregando ainda mais valor e prestígio ao evento.