Prefeitura de Ribeirão Pires orienta sobre cuidados com animais durante as chuvas

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, realiza uma série de orientações para garantir a saúde e a segurança de animais domésticos e silvestres durante os períodos de chuva do verão. A ação busca minimizar os impactos das condições climáticas na fauna local. Com foco na proteção de pets e na preservação da fauna silvestre, a pasta reforça medidas simples, mas eficazes, para evitar problemas de saúde e desastres ambientais.

Os dias chuvosos de verão exigem atenção redobrada com os animais, sejam eles domésticos ou silvestres. Pensando nisso, a Prefeitura da Estância disponibiliza recomendações práticas para proteger os bichos durante esse período.

Para os animais domésticos, a principal orientação é mantê-los em locais abrigados da chuva, vento e frio. “Garantir um local com isolamento acústico também é essencial, em cômodos fechados para minimizar o barulho dos trovões que acostumam vir com as chuvas, deixando muitos animais assustados,” alertou a veterinária Jéssica Piovezan.

Já em relação aos animais silvestres, é importante observar o entorno para identificar possíveis quedas de ninhos ou danos causados por deslizamentos e ventos fortes. Caso algum animal silvestre ferido seja encontrado em local de risco, a recomendação é acionar o Departamento ligado ao Meio Ambiente pelo telefone (11) 4824-4197, que também funciona como WhatsApp.

“As chuvas intensas, agravadas pelas mudanças climáticas, podem destruir habitats naturais, colocando em risco a vida de diversas espécies. Nossa prioridade é atuar na preservação dessas vidas e no equilíbrio ambiental,” destacou o secretário da pasta, Temístocles Cristófaro.

A iniciativa reflete a preocupação da Administração Municipal com os impactos das mudanças climáticas na saúde dos animais e no ecossistema local. “Com medidas simples e uma rede de apoio eficiente, conseguimos proteger não apenas nossos pets, mas também a rica fauna silvestre de Ribeirão Pires,” concluiu.