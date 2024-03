Prefeitura de Ribeirão Pires inicia obras para instalação do Reino da Vila do Doce

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a intervenção para a construção do Reino do Doce, na Vila do Doce, no Centro da Estância, e que prevê a instalação de um castelo onde ficava a antiga fonte na praça.

No momento, os profissionais atuam no local para levantar a base que sustentará o castelo, todo enfeitado na temática da Vila do Doce – pirulitos, chocolates, sorvetes e diversas outras guloseimas.

No local, profissionais atuam para dar andamento ao projeto, que é parceria da Estância com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). A intervenção integra o pacote de “Monumentos Interativos Turísticos”, em que outras obras ficarão espalhadas pelo município.

Além do Reino do Doce, a Vila do Doce também receberá escorregadores na mesma temática do castelo. Os dois brinquedos serão instalados próximos ao boulevard de quiosques. Outros dois serão colocados no Parque Professor Luiz Carlos Grecco, no Jardim Pastoril.

O escopo da obra ainda prevê a implantação de oito bancos com a temática de doces na Vila do Doce e outros assentos, em forma de instrumentos musicais, também no Parque Luiz Carlos Grecco.

Já na Praça Domingos de Souza, na Avenida Rotary, no Jardim Mirante, um dragão oriental deverá ser instalado. A obra, com o animal mítico, terá aproximadamente 10 metros de altura, 5,50 metros de comprimento e estará segurando uma esfera que representa o planeta Terra. Nos detalhes, escamas esculpidas em alto relevo e pintura automotiva na cor dourado.