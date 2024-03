Prefeitura de Ribeirão Pires inicia instalação de deque de madeira no Mirante São José

Dando continuidade às intervenções no Mirante São José, no Centro da Estância, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a instalação dos deques de madeira, que ficarão junto à base em que está instalada a estátua do santo.

Durante a manhã desta segunda-feira (4), cerca de 15 trabalhadores atuavam em todo o mirante. Além da montagem do deque de madeira, os profissionais também estão instalando a parte elétrica, que garantirá a iluminação do local, e concluindo a instalação dos banheiros.

O espaço interno do mirante, onde há um passeio e bancos para os visitantes, já tinha recebido intervenções e melhorias. O piso foi inteiramente refeito com bloquetes, as paredes receberam pintura.

Além do deque de madeira, profissionais instalarão plano de refletores para dar maior destaque ao mirante durante as noites

Foto: Gabriel Mazzo

O cronograma de intervenções deve seguir ao longo da semana. Portão de ferro corrediço também está sendo instalado e a calçada do lado de fora do mirante recebeu melhorias, que atendem ao plano estético para o ponto turístico.

Assim que o deque de madeira for instalado, os profissionais montarão plano de refletores para dar maior destaque ao mirante durante as noites. Haverá, também, pontos de luz para iluminar diretamente o São José.

Mirante São José

Instalado a aproximadamente 801 metros de altitude, acima do nível do mar, o Mirante São José possibilita ao turista uma visão privilegiada da cidade. E, ainda possui uma estátua do santo padroeiro de Ribeirão Pires, São José, que foi escolhido no ano de 1983.

O Mirante São José é um dos principais pontos turísticos da Estância Turística de Ribeirão Pires. Foi inaugurado no dia 15 de maio de 1976 e completa 48 anos em 2024.