Prefeitura de Ribeirão Pires inaugura primeiro campo de grama sintética do município

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, inaugurou neste sábado (2) o primeiro campo de futebol de grama sintética da cidade, no CTT (Centro Técnico de Treinamento) de Ouro Fino. Além do novo gramado, com recursos municipais, o espaço esportivo recebeu nova iluminação LED, reforma de vestiários e sanitários, novos bancos de reserva e revitalização estrutural.

“Esse é mais um importante marco para a cidade, uma demanda antiga de esportistas. Estamos modernizando os espaços destinados à prática esportiva, investindo na realização de atividades que integram calendário anual de eventos, ampliando a oferta de cursos gratuitos em diversas modalidades. O esporte abre portas para o futuro, promove o bem-estar e valoriza Ribeirão Pires”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Foto: Gabriel Mazzo e Fellipe Cruz

A Prefeitura destinou R$ 2,3 milhões para a revitalização do CTT Ouro Fino, agora denominado Agenor Betega – Sinho Betega. O novo campo de grama sintética sediará campeonatos, além das aulas de futebol oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Um dos alunos do Centro Técnico, da turma sub 13, Elias de Oliveira Maciel, que mora no bairro, aprovou o novo gramado. “Antes tinha lama, quando chovia. Ficava com barro no lugar da grama e sujava muito os uniformes. Tenho um grande sonho de me tornar um jogador profissional e entrar para o tricolor. Treinando aqui no CTT de Ouro Fino vou tentar fazer uma peneira em São Paulo”, disse.

Logo após a solenidade de inauguração do campo, as turmas sub 11 e sub 13 do CTT de Ouro Fino jogaram partidas amistosas, que marcaram a grande estreia do novo gramado. O equipamento esportivo está situado na Avenida Vereador Rubens Maziero, 100, ao lado da Rodovia Índio Tibiriçá.

O campo funcionará às segundas-feiras, das 14h às 21h, de terça a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h às 17h. A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer também vai ampliar as aulas esportivas no espaço. A programação será divulgada em breve.

Neste domingo (3), o recém revitalizado campo do CTT Ouro Fino – Agenor “Sinho” Betega sediará as partidas semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Primeira e Segunda Divisão. Os confrontos terão início às 9h.

Agenor “Sinho” Betega – Nascido em Ribeirão Pires no dia 13 de agosto de 1940, o são-paulino conhecido com Sinho foi um dos primeiros moradores do bairro de Ouro Fino, tendo jogado até os 71 anos no time de veteranos chamado Palmeiras de Ouro Fino. Agenor Betega foi casado por 55 anos com a senhora Leni Ivone de Souza Betega, teve 6 filhos e 13 netos. Sinho faleceu em 2016.