Prefeitura de Ribeirão Pires inaugura nova unidade do CAPS Infantojuvenil

Neste sábado (16), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPS I. Espaço que antes abrigava somente o Centro de Especialidades Odontológicas foi readequado para comportar os dois serviços. Agora em sede própria, o CAPS I passa a contar com estrutura mais moderna e acolhedora para o atendimento e tratamento de crianças e adolescentes com transtornos graves de saúde mental.

“Este é mais um passo em nosso projeto de modernização da saúde pública. Estamos reformando, ampliando e construindo unidades que superam a qualidade estrutural e de serviços oferecidos pela rede particular. Saúde é prioridade, assim como a garantia dos direitos e do bem-estar de nossas crianças e jovens”, destacou o prefeito Guto Volpi, durante a inauguração do CAPS I.

Entrega da unidade faz parte do pacote de modernização e humanização da saúde pública municipal.

Foto: PMETRP

A Prefeitura destinou R$ 187 mil para a reestruturação do espaço que agora também é sede do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil. Nesta ala do prédio, sete salas foram preparadas para acolher os quase 1.500 atendimentos realizados mensalmente pela unidade. Brinquedoteca, área externa para atividades recreativas e refeitório para os usuários do serviço são novidade no novo CAPS I.

“O novo CAPS Infantojuvenil abre as portas às famílias que utilizam este serviço gratuito da Prefeitura com o melhor que há disponível para o acolhimento e acompanhamento das crianças e jovens que por aqui passarem. A unidade está dentro do novo padrão da rede municipal, moderna, que prioriza o cuidado com o paciente”, declarou o secretário de Saúde, Clovis Volpi.

O equipamento municipal de saúde mental conta com atendimento de psicóloga, psiquiatra, assistente social, educador físico, enfermeira, terapeuta ocupacional para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. Além do CAPS I, a Prefeitura oferta acompanhamento e tratamento em saúde mental no CAPS AD (Álcool e Drogas) e CAPS II (Adulto). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Centro de Especialidades Odontológicas

O mesmo prédio que passa a ser sede do CAPS I recebe os últimos preparativos para a retomada dos atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A Prefeitura avança nas obras estruturais para a implantação e entrega de unidade modernizada, com seus consultórios equipados e nova sala de raio-x.