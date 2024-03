Prefeitura de Ribeirão Pires firma parceria com o SEBRAE para formação em empreendedorismo

A Prefeitura de Ribeirão Pires firmou na manhã desta quinta-feira (7) parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para mais uma edição do JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), programa que aborda cultura da cooperação, inovação, ecossustentabilidade, ética e cidadania.

O projeto visa a capacitação de professores do 1º ao 9º ano, para que os educadores tenham acesso à metodologia que será aplicada ao planejamento pedagógico para o ano de 2024. Uma das ideias é que as atividades atraiam a comunidade para participar das ações. A parceria foi assinada pelo prefeito da Estância, Guto Volpi.

“O SEBRAE sabe que Ribeirão Pires tem apetite por parcerias como esta. E vamos, mais uma vez, contar com conteúdo excepcional para os professores e também para nossos estudantes. Acredito que o contato com o empreendedorismo desde os primeiros anos é muito importante”, declarou o prefeito Guto Volpi.

Na formação serão apresentados os fundamentos pedagógicos, os princípios que embasam o JEPP e a correlação dele com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Além disso, também será trabalhado o conceito de educação empreendedora de modo que dê bases para os professores e professoras a implementação da proposta do programa nas escolas.

A secretária de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, Rosi de Marco, avalia que a parceria pode trazer bons frutos para a Educação do município. “Temos ótima experiência com o Jovens Empreendedores Primeiros Passos na cidade. Vemos professores e alunos engajados que, no final do ano, apresentam trabalhos interessantes”, disse.

Para o gerente regional do SEBRAE no ABC, Vinicius da Nóbrega, o JEPP vai além de apenas explicar o que é e como se deve agir no empreendedorismo. O programa também serve para balizar alguns conceitos de cidadania do estudante.

“O JEPP se trata bem mais da criação de comportamentos dos estudantes e professores que fazem parte da formação. Não é sobre produtos ou sobre empregos, mas sobre os conceitos sociais que todos podem receber participando dessa formação”, afirmou Nóbrega.