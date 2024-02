Prefeitura de Ribeirão Pires finaliza sinalização viária em três ruas do Centro

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, finalizou a sinalização horizontal nas ruas Cláudio Mauricio Maciota, Ricardo Cechhi e Pedro Mansueto Bechelli, que ficam no Centro da Estância.

Ambas as vias receberam faixas de pedestre e faixa dupla contínua. A etapa de sinalização é a última fase após as três pistas receberem asfalto novo, ainda no final do ano passado. Anteriormente, os logradouros eram formados por paralelepípedos. As intervenções finais ocorreram na última semana.

Para a realização da pintura, a Secretaria de Obras utiliza maquinário específico, o que dá mais precisão às pinturas. Além disso, a tinta utilizada para a sinalização horizontal recebeu camada de microesferas de vidro, o que resulta em melhor visualização aos motoristas e pedestres durante o período noturno.

A Prefeitura de Ribeirão Pires tem seguido com o cronograma de sinalização horizontal em diversas vias da cidade. No início do ano, a Administração Municipal realizou toda sinalização na Avenida Santa Clara, ligação importante do município, que leva até a histórica Capela Nossa Senhora do Pilar. Somente nessa via, foram quase dois quilômetros de pintura.

Na semana passada, a Prefeitura da Estância também realizou a sinalização horizontal de ruas no Jardim Santista. No bairro, as vias Jacuí, Passo Fundo e Maria do Carmo receberam a sinalização horizontal de trânsito.