Prefeitura de Ribeirão Pires antecipa segunda parcela do 13º salário

A Prefeitura de Ribeirão Pires antecipou o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Neste sábado (14), 2.948 servidores municipais começam a receber o benefício. Com os pagamentos, a Administração Municipal injeta R$ 4,1 milhões na economia local.

No retorno de suas férias, neste sábado, o prefeito Guto Volpi (PL) publicou, em suas redes sociais, mensagem anunciando a antecipação dos depósitos e agradecendo aos funcionários. “Esse foi um ano de muito trabalho e graças a esse time entregamos importantes conquistas para a cidade. Temos muito mais pela frente. Meu agradecimento a todos pela dedicação e parceria”.

A primeira parcela do 13° salário foi paga a todos os funcionários, exceto estagiários, junto com os vencimentos do mês que antecede o aniversário de cada servidor, ou até 30 de novembro. Pela legislação, a Prefeitura tem até o dia 20 de dezembro para quitar a última parcela. Os pagamentos de 13° salário neste ano totalizaram R$ 10,9 milhões em investimentos do Executivo.

Ainda neste sábado (14), a Prefeitura entrega aos funcionários kit de Natal, junto com o kit de alimentos do mês. Atividade recreativa para os servidores e familiares foi preparada para o momento da retirada dos itens natalinos doces e salgados.