Prefeitura de Nova Odessa promove vistoria dos veículos do Transporte Escolar Gratuito

Os departamentos de Mobilidade Urbana, Transportes e Fiscalização de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa promoveram nos últimos dias 07 e 09 de fevereiro a vistoria e fiscalização semestral dos ônibus que usados no Programa de Transporte Escolar Gratuito dos alunos das escolas municipais e estaduais da cidade.

Foram vistoriados – e aprovados para a volta às aulas– um total de 35 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans. Entre alunos da Rede Municipal e da Rede Estadual, são transportados aproximadamente 2 mil alunos por dia, distribuídos em 84 “rotas”, atendendo a mais de 30 unidades da Rede Pública de Ensino de todas as regiões da cidade.

“Foram inspecionados diversos itens de segurança dos veículos, para dar mais segurança e comodidade aos nossos estudantes”, destacou o diretor de Transportes da Prefeitura, André Gazzetta. As aulas na Rede Municipal começaram no último dia 16 de fevereiro, para os 5,2 mil alunos das 25 creches, pré-escolas e escolas do Ensino Fundamental 1 mantidas pela Prefeitura.

“Lembrando que, graças a um convênio do Município com o Governo do Estado, a Prefeitura recebe repasses estaduais para arcar com os custos do transporte dos alunos das EEs (Escolas Estaduais). Já o transporte dos alunos das escolas municipais é bancado pela Prefeitura, com recursos próprios”, lembrou Gazzetta.

Mais de 10 itens de segurança que são vistoriados a cada fiscalização prévia. “Todos os itens de segurança elencados na resolução do Contran e do Transporte Escolar são verificados durante a vistoria. Além da vistoria exigida pelo órgão competente, o Detran-SP, nós fazemos a nossa, parte visando garantir ainda mais a segurança dos nossos alunos”, destacou o gestor.

Constam da checagem a documentação do veículo e dos motoristas, bancos, cinto de segurança, extintor, iluminação dianteira/traseira/interna, pneus, tacógrafo, vidros, limpador de para-brisa, capacidade do veículo, álcool em gel, aviso para uso de máscaras e a autorização escolar.

A empresa responsável também é obrigada a apresentar a documentação de todos os veículos junto ao Setor de Transportes, bem como a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dos motoristas e de curso específico para transporte escolar, uma exigência do Código Brasileiro de Trânsito.

Além da vistoria “municipal”, os veículos também devem passar por outras três vistorias do Detran.SP, totalizando 4 vistorias/ano em cada veículo. “Esse cuidado é fundamental para que tenhamos sempre veículos em ótimas condições de uso e de segurança aos alunos”, completou Gazzetta.