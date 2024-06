Prefeitura de Nova Odessa lança plano de proteção a cidadãos em situação de rua

A Prefeitura de Nova Odessa lançou nesta quarta-feira (19/06) a versão 2024 do Plano de Contingência e Proteção a cidadãos em situação de rua no inverno que se aproxima. É o quarto ano consecutivo em que a gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) desenvolve uma sistemática para atendimento a este público mais vulnerável – principalmente em situações de frio extremo, que podem levar à hipotermia.

“Em Nova Odessa, todo cidadão tem seus direitos respeitados e é tratado pelo Poder Público como um ser humano. Por isso, desde o inverno de 2021, a nossa gestão mantém um plano de contingência envolvendo todas as secretarias, que pode ser colocado em prática sempre que houver baixas temperaturas, com ações de auxílio para essa população vulnerável”, justificou o prefeito Leitinho.

Conforme o plano aperfeiçoado desde 2021, sempre que as temperaturas caírem, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) percorrem os pontos onde estes cidadãos costumam ser encontrados, oferecendo cobertores e agasalhos do Fundo Social de Solidariedade. Desde 2023, foi definido também que o abrigamento noturno, caso necessário, pode acontecer no Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge.

“O plano de Defesa Civil é uma engrenagem, todos aqui têm sua função essencial para seu funcionamento. Para tornar tudo mais rápido e fácil, neste ano conseguimos finalmente montar uma Sala de Ajuda Humanitária com materiais como cobertores e agasalhos. Também mantemos um monitoramento 24h da previsão meteorológica, através dos alertas da Defesa Civil do Estado. Tudo para agirmos com antecipação e protegermos as vidas dessas pessoas”, afirmou Vanag.

Sempre que necessário, além das diversas áreas da Prefeitura, a Defesa Civil Municipal pode acionar também o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a Associação dos Bombeiros Civis Voluntários e a Coden Ambiental, entre outros agentes.

Se algum cidadão se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas. Ou então acionar a Defesa Civil do Estado pelo 199.

Lembrando que outro plano é lançado anualmente pela Prefeitura de Nova Odessa, desde 2021, no período oposto do ano, definindo o papel de cada agente público e secretaria em casos de ventanias, cheias e alagamento típicos do verão, que também prevê o abrigamento temporário de famílias desalojadas (caso necessário), entre outras ações.